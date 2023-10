Miss 30+ Santa Bárbara d’Oeste realiza campanha para pacientes com câncer

A barbarense Natane Oliveira foi eleita Miss 30+ de Santa Bárbara d’Oeste em um concurso ocorrido na cidade de São Paulo no final de julho. A disputa contou com mais de 100 finalistas na categoria. Com o título, Natane agora quer disputar o Miss São Paulo e se prepara para o desafio.

CAMPANHA. O Outubro Rosa despertou em Natane o desejo de realizar uma campanha “Dia de Princesa” para pacientes com câncer da rede feminina de Santa Bárbara d’Oeste. Segundo Natane, a ideia é elevar a autoestima dessas pacientes. Elas serão maquiadas e terão um dia de fotos com fotógrafo profissional. Ainda, a modelo afirmou que quer arrecadar cabelos para a confecção de perucas. As pacientes interessadas podem entrar em contato com a Natane pelo instagram @natane.pinheiro.

LEIA TAMBÉM: Barbarense Rafaela Schendroski lança livro infantil e bilíngue “O Voo e a Pirueta”

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP