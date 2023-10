Sumaré vai ter Manhã da Beleza Outubro Rosa no domingo

Manhã da Beleza- O próximo domingo, 15/10, será dedicado à prevenção

ao câncer de mama, em Sumaré. Com uma programação variada e com serviços gratuitos à população, a Manhã da Beleza vai reforçar as ações da campanha Outubro Rosa, na cidade. A iniciativa acontece na Paróquia Santa Teresinha, no bairro Altos de Sumaré, das 8h30 às 13h, e é aberta a toda a população.

Os moradores terão acesso a diversos serviços, como palestra sobre o câncer de mama, corte de cabelo feminino, esmaltação de unha, maquiagem, limpeza de pele, design de sobrancelhas e aferição da pressão arterial. Também haverá sorteio de brindes e brinquedos para as crianças.

Alunos do curso Técnico em Enfermagem da escola Grau Técnico reforçam o time de voluntários que estarão presentes no evento, realizando os atendimentos. Acompanhados do corpo docente, os alunos serão responsáveis pelos exames como aferição da pressão arterial. “Vai ser uma manhã especial, com muitos serviços gratuitos, especialmente para as mulheres. Mas toda a população está convidada a visitar o evento. Será uma oportunidade para aproveitar os serviços de saúde, como a aferição da pressão arterial”, explica Adriana Guerra, coordenadora geral do Grau Técnico Sumaré.

Além das atividades e dos cuidados com a saúde, o evento abrirá espaço para depoimentos de mulheres que tiveram câncer de mama. O INCA (Instituto Nacional do Câncer) estima que o câncer de mama chegue a 73.610 novos casos. Desse total, cerca de 17% poderiam ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Para conscientizar sobre a importância de realizar exames preventivos, a campanha Outubro Rosa promove ações em todas as regiões do país.

SERVIÇO

Outubro Rosa – Manhã da Beleza

Quando: 15 de outubro, domingo.

Onde: Paróquia Santa Teresinha, Rua Virgínia Cia, 75, Altos de Sumaré.

Horário: das 8h30 às 13h30

Evento gratuito.

