Defesa Civil encerra "Operação Estiagem" em SB     

A Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste encerrou a “Operação Estiagem”

no dia 30 de setembro, período é caracterizado por falta de chuvas, a baixa umidade relativa do ar, quedas bruscas de temperatura, baixa vazão dos mananciais e o aumento de incêndios em área de cobertura vegetal.

Os dados divulgados pelo órgão apontam que em 152 dias foram registradas 28 ocorrências de chuva com um acumulado de 197 mm, ultrapassando em 137 mm a média do período. Foram sete dias em que a umidade relativa do ar estava baixa e o município ficou em estado de atenção.

Mais notícias da cidade e região

O dia 24 de setembro teve o índice mais baixo chegando a 25%. A temperatura mais alta foi no dia 26 de setembro, registrando 41º C. Foram realizadas 80 vistorias de campo, 162 incidências de incêndio com o apoio do Corpo de Bombeiros e chuva intensa com queda de 14 árvores. Nenhuma emergência foi registrada durante a operação.

A “Operação Estiagem” foi iniciada em 1º de maio e contou com um comitê gestor constituído por diversas secretariais municipais e o DAE (Departamento de Água e Esgoto), além do apoio do Corpo de Bombeiros e ações intensificadas de monitoramento e vistorias.

Operação “Chuvas de Verão”

Em dezembro inicia-se a “Operação Chuvas de Verão” que segue até 31 de março de 2024. Neste período o comitê gestor planeja procedimentos e ações focadas na prevenção, apoio, monitoramento, divulgação e ações de respostas rápidas, caso necessário.

Em caso de ocorrência, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 (plantão 24 horas) ou 3454.3075 (de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas). O órgão está localizado na Rua Graça Martins, 464, no Centro.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP