Tiro acerta crucifixo e salva padre de assalto no RS

Um crucifixo salvou um padre vítima de assalto

esta semana no Rio Grande do Sul. Jairo Luiz Gusberti, 57 anos, foi assaltado por volta das 21h desta segunda-feira, 9, em Caxias do Sul. De acordo com a ocorrência, a tentativa de latrocínio aconteceu na Rua Arthur Baldisserotto, no bairro cristo Redentor quando Gusberti levava catequistas para casa após uma reunião na igreja.

Ele foi surpreendido por criminosos que o abordaram na rua e atiraram contra ele. O disparo acertou o crucifixo que estava em seu peito. O religioso foi levado para o hospital e recebeu alta por volta da 0h.

Três homens se aproximaram do veículo e, quando Gusberti parou o carro, um dos assaltantes atirou com uma arma de fogo. O projétil atravessou o para-brisa. O padre foi atingido no peito. Os assaltantes fugiram com o carro da diocese.

O impacto do projétil foi amortecido pelo crucifixo, que é feito de metal. Passaram-se alguns minutos até o pároco se dar conta de que estava ferido.

Socorrido e levado ao hospital, Gusberti passou por um procedimento para a retirada do projétil, que havia ficado alojado no peito. Ainda na noite de segunda, ele teve alta.

“Nessa região, a bala pegava parte do coração, parte inferior e também teria perfurado os pulmões. Nasci de novo”, afirma.

