Gama recupera carro e moto produtos de furto

A Guarda Municipal de Americana (Gama) recuperou um carro e uma moto que haviam sido furtados. São ocorrências distintas.

O veículo, um Gol, estava estacionado na rua Candido Bertine e, ao ser pesquisado pelos agentes, foi constatado que era produto de furto. Foi solicitado guincho e os fatos foram apresentados no plantão policial onde foi elaborado o boletim de ocorrência. O veículo foi recolhido ao pátio municipal.

Já a moto Honda CG cargo 150 passou pela muralha digital na região da Praia Azul, sentido bairro, e havia cadastro de que o condutor da motocicleta teria efetuado furto de módulo de outra motocicleta na cidade de Cordeirópolis. Logo as equipes seguiram em diligência afim de localizar a motocicleta, momento em que a equipe VTR 205 logrou êxito em visualizar a motocicleta na Av Chalil Miguel Onsi e na tentativa de abordagem o condutor tentou fugir, cometendo diversas infrações.

Em dado momento, foi perdido visual em razão do trânsito, porém, ao seguir em diligência conseguiram localizar novamente a motocicleta em frente à uma oficina mecânica e o condutor estava no interior do referido estabelecimento. Após abordagem, foi localizado na mochila do condutor a quantia de 10 módulos de motocicletas, além de capacete extra. Os fatos apresentados na Central de Policia, onde o abordado foi indiciado por furto e receptação, e a moto foi removida ao Pátio Municipal. O indivíduo responderá inicialmente em liberdade.

