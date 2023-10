Comércio de Americana tem horário especial no feriado

As lojas de Americana estarão funcionando em horário especial no feriado desta quinta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. Pelo acordo firmado entre os comerciantes e o sindicato dos trabalhadores, o atendimento acontece das 9 às 15 horas. Na sexta-feira, dia 13, o funcionamento será das 9 às 18 horas, e no sábado, dia 14, das 9 às 15 horas.

Para Evandro Barizon, segundo vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), a expectativa de aumento de vendas para este período é de 6,8%. “Já tivemos as lojas funcionando em horário ampliado, no último sábado, e com a abertura no Dia das Crianças, as vendas devem ter um aumento significativo. E sempre as pessoas, de alguma forma, encontram uma maneira de comprar aquele brinquedo ou outro produto para presentear a criança da família”, explicou.

Na opinião de Barizon, o valor médio do presente deve ficar em torno de R$ 145. Com as lojas atendendo em horário especial no feriado, os consumidores terão mais tempo de procurar pelo presente. Além disso, a Acia prossegue com o Espetáculo de Prêmios, que está distribuindo R$ 200 mil em produtos no prazo de um ano, incluindo um veículo zero quilômetro em janeiro. As lojas participantes da promoção estão identificadas com cartazes e a cada R$ 50 em compras o consumidor tem direito a preencher um cupom.

O sexto sorteio da promoção será realizado no dia 31 de outubro, às 10 horas, na sede da Acia. Em comemoração ao Dia das Crianças, os prêmios sorteados dessa vez serão dois patinetes elétricos de 250 w, um videogame Playstation 5 e dois tablets Galaxy Samsung. No dia 30 de setembro, no quinto sorteio, foram distribuídas duas TVs de 43 polegadas.

