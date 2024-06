WhatsApp Corporativo Chip; novidade do mercado

De acordo com um estudo da Fortunly, mais de 80% dos consumidores usam o WhatsApp para perguntar sobre os produtos ou serviços antes de efetuar uma compra. Dessa forma, já imaginou se comunicar com seus clientes de forma imediata, personalizada e altamente eficaz? A novidade do mercado, o WhatsApp Corporativo Chip, uma solução com toques exclusivos da Total IP chega para revolucionar o atendimento dos negócios.

Conheça o WhatsApp Corporativo Chip

Segundo um relatório produzido pelo Hootsuite em parceria com o We Are Social, o aplicativo de mensagens instantâneas está presente em cerca de 99% dos smartphones ativos no Brasil. Para aquelas corporações com alto volume de atendimento pelo app, contar com a simplicidade de auxiliar a todos em apenas uma tela, com um único chip, pode representar a diferença na hora de fidelizar o público.

Conforme o Head de Vendas da Total IP, Tiago Sanches, existem diversos benefícios de implementar essa modernidade. “A solução do WhatsApp Corporativo Chip é indispensável para todo tipo de negócio, pois a comunicação rápida e eficiente é essencial para lidar com vendas, gerenciamento de pedidos, suporte técnico e outros aspectos da operação”, comenta.

Isso porque o mecanismo permite uma série de facilidades, otimizando o dia a dia do empreendimento. “A capacidade de ter todas as conversas gravadas e acessíveis em tempo real oferece transparência e controle sobre as interações com os clientes. Com a possibilidade de exportar conversas para análise e monitoramento da produtividade, se torna possível identificar pontos de melhoria e otimizar os processos continuamente”, afirma Sanches.

Funcionalidades do WhatsApp Corporativo Chip

De maneira geral, a solução oferece uma série de benefícios exclusivos, incluindo alto engajamento e taxa de abertura, preferência dos consumidores, base de usuários massiva e muito mais. “Com nossos recursos de personalização e segmentação, você pode criar experiências sob medida para cada cliente, aumentando a eficácia de suas campanhas de venda, cobrança e marketing”, ressalta o gerente.

Todavia, o executivo recomenda essa integração, principalmente, às equipes comerciais e operacionais. “Embora possa ser aplicável a diversos segmentos, sua eficácia é especialmente notável em setores onde a comunicação ágil e eficiente é crucial. Por isso destaco o serviço, porque precisam otimizar o trabalho de vendas humana e contar com tecnologia para atuar nos horários fora do expediente, ou seja, 24 horas por dia”, acrescenta o especialista.

Dentre as funcionalidades dessa modernidade, podemos ressaltar:

Otimização do auxílio da equipe de vendas por meio do WhatsApp Corporativo em um chip específico;

Conversas seguras com os clientes, com todas as mensagens gravadas;

Acesso em tempo real aos diálogos para o gestor, proporcionando total controle;

Capacidade de localizar conversas específicas pelo número de celular, exportar chats para Excel e analisar a produtividade do time através de diversos filtros;

Dashboards disponíveis a qualquer momento para uma visão clara e detalhada das interações.

Enfim, adaptar a instituição para novas funcionalidades e tendências do mercado, é a principal estratégia para sair na frente da concorrência. Nesse cenário, o WhatsApp Corporativo Chip é um grande diferencial.