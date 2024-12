Wilson da Engenharia vence na Justiça e vai assumir mandato

Dono de 1.337 votos em 6 de outubro, Wilson da Engenharia (União Brasil) obteve vitória na Justiça e vai assumir o mandato no dia 1o de janeiro. Seu partido havia eleito apenas o decano Carlos Fontes, que foi mais votos no partido.

Ele teve sua candidatura barrada no TRE mas esta semana o TSE deu provimento ao recurso apresentado pelo novo vereador.

O agora vereador teve como advogado na causa Cristiano Vilela, que apresentou argumentos consistentes na corte superior.

O TRE tinha apontado o fato de que Wilson, durante o exercício de mandato de vereador, teria realizado nomeação de “servidora fantasma”, mediante contratação de assessora parlamentar com recursos públicos municipais sem a devida contraprestação.

O relator Ministro Floriano de Azevedo Marques deu provimento à demanda de Wilson.

Quem sai pra entrar Wilson da Engenharia?

Ainda não há consenso quem vai perder a cadeira com a retomada do posto por Wilson da Engenharia. O cálculo deverá ser feito nos próximos dias.

