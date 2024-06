Xuxa e Ivete Sangalo causam com 'trend' do Tiktok

Xuxa e Ivete Sangalo resolveram causar com uma ‘trend’ do Tiktok

As duas amigas de longa data fizeram a dança do ‘Reparou que eu me arrumei, to bonitinho’….

Xuxa já deu o que falar na semana passada depois que saíram notícias sobre dezenas de micro procedimentos que ela teria feito.

Influenciadora que Transformou as Redes Sociais com Humor e Autenticidade

No mês em que comemoramos o orgulho LGBTQIAN+, você com certeza já viu (e, quem sabe, até compartilhou) algum vídeo no estilo “top 5”. A criadora por trás desses virais é Juvi Chagas, uma influenciadora de 32 anos que, além de brilhar nas redes sociais, tem uma carreira notável na música e muitas boas histórias para contar. Juvi conquistou o público com seu humor inteligente e observações sagazes, misturando temas cotidianos com análises sociais e psicológicas, sempre de forma autêntica e envolvente.

Com uma abordagem inovadora e espontânea, Juvi Chagas conquistou milhões de seguidores nas redes sociais. Ela se destaca por seu conteúdo irreverente e inteligente, que mistura humor com análises sociais e observações do cotidiano. Natural de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, Juvi utiliza as plataformas digitais para compartilhar suas reflexões e devaneios, atraindo um público fiel e engajado.

Aos 22 anos, Juvi decidiu sair da igreja que frequentava desde a infância para explorar novas oportunidades na música independente. Nesse processo, encontrou sua verdadeira identidade como pessoa não-binária, adotando uma postura que desafia as normas tradicionais de gênero. Hoje, ela utiliza qualquer pronome, como ‘ela’ ou ‘elu’, promovendo uma visão mais inclusiva e abrangente.

Nas redes sociais, especialmente no TikTok, seus vídeos alcançam milhões de visualizações e curtidas, os conteúdos de Juvi são marcados por rankings inusitados que cobrem uma vasta gama de tópicos, desde tipos de escadas até os melhores palavrões para aliviar a dor de bater o dedinho na quina. A espontaneidade e o uso de um vocabulário rebuscado e, muitas vezes, inventado, são características que cativam o público e conferem um charme único aos seus vídeos.

Além do sucesso nas redes sociais, Juvi Chagas utiliza sua plataforma para discutir questões importantes, como igualdade de gênero e direitos LGBTQIAN+. Em um vídeo recente, ela explicou a não binariedade, desmistificando preconceitos e ressaltando a importância de viver de forma autêntica e feliz. “A gente não é assim por moda ou opção, até porque eu escolheria não ouvir tanta merda quanto eu ouço. A gente só é assim porque a gente resolveu ser feliz, a gente escolheu priorizar a nossa felicidade e ser quem a gente é”, declarou em uma de suas postagens.

Sua trajetória nas redes sociais começou em 2014, quando criou um canal no YouTube para falar sobre música. Com o tempo, expandiu seu conteúdo para incluir análises sociais e psicológicas, abordando significados e contextos além do aspecto sonoro. Essa evolução reflete seu crescimento pessoal e profissional, resultando em um conteúdo cada vez mais diversificado e profundo.

Hoje, vivendo em São Paulo, Juvi Chagas continua a capturar a atenção do público com seu humor inteligente e suas observações perspicazes. Seus vídeos, que já atingiram 35 milhões de visualizações no TikTok, são um testemunho de seu talento para combinar entretenimento com reflexão. O sucesso nas redes sociais abriu portas para colaborações com empresas interessadas em seu alcance e autenticidade, resultando em parcerias publicitárias diferenciadas.

Juvi utiliza seu alcance para amplificar vozes marginalizadas e trazer para sua audiência questões críticas, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva. Seu compromisso com a autenticidade e a defesa dos direitos LGBTQIAN+ faz dela uma figura influente e inspiradora, mostrando que é possível conquistar o sucesso sendo fiel a si mesmo.

