Zambelli se enrola mais após depoimento de hacker

Em depoimento à PF, o hacker Walter Delgatti disse que recebeu R$ 40 mil em dinheiro vivo de assessores da deputada federal. O dinheiro foi pago para que ele invadisse sistemas do Judiciário. A informação foi passada pelo advogado do Hacker que prestou depoimento em Brasília, onde está preso. Questionado sobre possibilidade de delação premiada, o advogado respondeu ‘Neste momento, não’.

Fachin autoriza hacker a recorrer ao silêncio em depoimento na CPI dos Atos Golpistas.

Depoimento está marcado para esta quinta (17).

A decisão de Fachin atende a pedido da defesa de Delgatti, que acionou a Corte na tarde desta quarta. O ministro concedeu ao hacker o direito de: recorrer ao silêncio e contar com a assistência de um advogado durante o depoimento.

