São Paulo e Corinthians decidiram quem faz final da Copa do Brasil

O primeiro do time do Morumbi foi arrasador, com linhas altas, muito volume de jogo e a construção do placar que virou a vantagem para ir à decisão da Copa do Brasil. Os gols foram anotados por Wellington Rato, num belíssimo chute de fora da área (1-0) e Lucas Moura, após tabela. Ele cabeceou já dentro da área, a bola bateu na trave e ele venceu a divida com o goleiro Cássio.

Esse segundo gol ainda teve alguma emoção com a checagem do VAR, mas sem alteração na decisão de campo.

No segundo tempo, o Tricolor começou com mais força, mas o Timão equilibrou as forças passou a ameaçar o adversário. Vanderlei Luxemburgo (Cor) mudou seu time antes de Dorival Jr. (SPFC).

O Corinthians partiu para o tudo ou nada na reta final da partida e perdeu boas oportunidades de gol. Rojas foi o nome do Timão nas chances criadas. Chutou de fora da área e cobrou faltas com perigo para o goleiro tricolor.

O último lance do jogo foi de muita emoção, mas o atacante do Corinthians estava impedido.

O Tricolor vai tentar o único grande título nacional que ainda não conseguiu levar para a casa.

