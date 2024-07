A Zeekr está perto de começar a vender carros no Brasil. A marca chinesa que faz parte do grupo Geely confirmou que irá apresentar os seus primeiros modelos e iniciar a pré-venda em setembro, abrindo 10 concessionárias no país.

A operação será iniciada com dois modelos: a perua shooting brake Zeekr 001 e o SUV compacto Zeekr X, este último compartilhando plataforma e mecânica com o Volvo EX30, que ironicamente será o seu principal concorrente.

A fabricante levou um grupo de jornalistas para Xangai (China) para conhecer os primeiros carros e apresentar como será sua operação no Brasil, e Motor1.com participa da viagem.

A meta da Zeekr é oferecer algo que as outras chinesas no país ainda não tem: um modelo voltado para o segmento premium.

Zeekr e BYD

“O sucesso da BYD no Brasil é bom para nós, incrementar market share de elétricos juntos – não vejo como concorrente para nós. BYD em volume, Zeekr em premium”, explica Allen Li, gerente tecnologia e produto da fabricante.

Serão cerca de dez concessionárias no Brasil, com duas em São Paulo (SP), uma em Ribeirão Preto (SP), uma no Rio de Janeiro (RJ), uma em Curitiba (PR), uma em Porto Alegre (RS), uma em Brasília (DF), uma em Goiânia (GO), uma em Fortaleza (CE), uma em Belo Horizonte (MG) e uma em Florianópolis (SC), sendo que essas duas ainda não estão confirmadas.

A estimativa é que todos os pontos de venda estejam abertos em 2025.

