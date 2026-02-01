Prefeito ressalta trabalho realizado em 2025, exalta mobilização que arrecadou mais de 100 mil peças e relembra trajetória pessoal marcada pela solidariedade

A sede do Fundo Social de Solidariedade I, no Remanso Campineiro, foi palco, nesta quinta-feira, 29 de janeiro, de um encontro marcado por reconhecimento, emoção e compromisso social. O prefeito Zezé Gomes visitou o local para acompanhar de perto as ações desenvolvidas ao longo de 2025 e parabenizar os colaboradores pelo trabalho realizado em favor das famílias em situação de vulnerabilidade em Hortolândia.

Ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade e secretária municipal de Inclusão Social, Maria dos Anjos, Zezé conversou com as equipes, ouviu relatos do dia a dia e destacou a importância do trabalho silencioso, porém essencial, que garante dignidade e acolhimento a quem mais precisa.

Durante a visita, o prefeito ressaltou a Campanha do Agasalho, uma das principais ações conduzidas pelo Fundo Social. A edição de 2025 reafirmou a força da solidariedade no município, com a arrecadação de mais de 100 mil peças, entre roupas, agasalhos e cobertores. O resultado expressivo foi fruto da união entre poder público, empresas, entidades e a população.

“Essa campanha mostra o melhor de Hortolândia. Cada doação é um gesto de cuidado, de empatia, de respeito com o próximo. É assim que a cidade avança: quando todos se unem por uma causa comum”, afirmou Zezé.

As doações foram destinadas às famílias cadastradas pelo Fundo Social e distribuídas também por meio dos Varais Solidários, realizados ao longo do ano em diversas regiões da cidade, garantindo proteção durante os períodos mais frios e fortalecendo a rede de apoio social do município.

Trabalho

Para Maria dos Anjos, o sucesso da campanha reflete um trabalho construído com responsabilidade e sensibilidade. “Nada disso acontece sozinho. Temos equipes comprometidas, parceiros engajados e uma população solidária. Cada peça arrecadada carrega uma história de amor ao próximo e chega a quem realmente precisa”, destacou.

Em um momento de emoção, o prefeito compartilhou parte de sua própria trajetória, marcada pela superação e pela ajuda de pessoas solidárias. Ainda jovem, ao deixar o Paraná em busca de oportunidades, Zezé enfrentou dificuldades e chegou a dormir por duas noites sob o viaduto da Aquidaban, em Campinas.

“Eu vivi na pele o que é precisar de ajuda. Foi a solidariedade de amigos que me permitiu sair da rua, fazer um curso no Senai e ingressar no mercado de trabalho. Essa experiência nunca saiu de mim e reforça a importância de cuidar das pessoas”, relembrou.

Zezé também afirmou que, neste ano, o trabalho do Fundo Social será intensificado, com ampliação das ações voltadas às famílias em maior vulnerabilidade. “Solidariedade não é apenas uma campanha. É um compromisso permanente com quem mais precisa”, concluiu.

A visita reforçou o papel do Fundo Social como um dos principais pilares de acolhimento em Hortolândia, mostrando que, quando a cidade se mobiliza, gestos simples podem transformar vidas.