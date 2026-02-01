Uma das fantasias que mais deve bombar no Carnaval deste ano é a do raio patriota. Andy Zato, professor de música de Americana em Santa Bárbara d’Oeste, lançou a fantasia esta semana e a ideia explodiu nas redes sociais.

O vídeo somente no Instagram já foi visto mais de 1 milhão de vezes e ele ainda tem uma conta que visualizou no TikTok.

Raio Patriota de Brasília

A fantasia é uma brincadeira com o raio que caiu em Brasília no domingo passado e atingiu a marcha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL MG).

A marcha atraiu políticos e pré-candidatos a capital federal e tinha como objetivo pedir a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

