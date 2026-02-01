Dando sequência às manutenções das escolas da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a troca de todo o piso da EMEI “Antônio Mollon”, localizada no bairro Mollon IV. O investimento é de R$ 124,4 mil, com recursos próprios do Município.

Além dessa manutenção, equipes atuam no reforço da fundação da Emefei “Profª Ruth Garrido Roque”, no Residencial Rochelle; na pintura de todo o prédio do CIEP “Padre Victório Freguglia”, na Vila Pântano; na execução de muros e alambrados da EMEI “Olímpia Gelli Romi”, no Jardim Europa; e na substituição de portas, além da pintura completa da Emefei “Profª Purificacion Sanches Fonseca – Dona Pura”, no Jardim Monte Líbano.

Serviços

Os serviços de manutenção, reforma e adequação são realizados ao longo de todo o ano em todas as unidades escolares, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação.