O espanhol Carlos Alcaraz venceu pela primeira vez o Australian Open 2026. Ele jogou contra a lenda Novak Djokovic (38 anos) no primeiro Grand Slam da temporada.

Agora Carlitos tem também a marca de mais jovem a vencer todos os 4 majors do tênis. Foram mais de 3h de jogo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Djoko venceu o primeiro set por 6 a 2 mas tomou revés no segundo set pelo mesmo placar. O terceiro set teve o espanhol novamente se impondo e batendo o sérvio por 6 a 3.

Alcaraz se impõe no 4o set

O quarto set foi o mais equilibrado da partida, mas espanhol número 1 do mundo fechou em 7-5.

Leia + sobre esportes