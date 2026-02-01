O cantor Diogo Nogueira fez implante capilar depois de ter se separado da musa e atriz Paolla Oliveira. As reações nas redes sociais foram em sua maioria de crítica ao novo visual do sambista.

O visual do cantor, de 44 anos, repercutiu entre internautas após a apresentação do cantor na terceira festa do BBB 26. O cantor, que passou por um transplante capilar em 2022, apareceu ostentando uma cabeleira mais longa e cheia, diferente de seu estilo usual.

No X (antigo Twitter), internautas repercutiram o novo visual do cantor.

“Socorro! Eu não reconheci o Diogo Nogueira no BBB”, escreveu uma internauta. “Agora eu entendo a Paolla Oliveira, Diogo perdeu todo o molho com esse implante”, especulou outra. “Esse implante do Diogo Nogueira ficou muito estranho”, afirmou outro usuário do X.

Diogo Nogueira causa furor entre sisters no BBB 26

Solteiro desde que terminou seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira, Diogo chamou atenção das sisters durante sua apresentação na festa do BBB 26.

Durante a apresentação, o cantor tirou a camisa, mostrando o físico impecável. Ao final do show, Diogo pegou um chocolate e as participantes do reality pediram para que ele dividisse o disse com elas.

