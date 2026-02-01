A Manifestação #justiçapororelha acontece hoje em Americana. Ela é organizada pela empresária Isabella Hourneaux e acontece no Centro Cívico.

A mensagem da Justiça por Orelha abaixo

Estaremos lá a partir das 10h!

Levem seus cartazes!

📍Centro Cívico – Rua Sergipe 250 – Americana/SP

Vamos nos manifestar amanhã às 10h00 da manhã em frente ao Centro Cívico!

É um ato pacífico para pedir investigação séria, transparência e justiça. Quando existem dúvidas, possíveis falhas e perguntas sem resposta, a população tem o direito de cobrar esclarecimentos. Ficar em silêncio é permitir que tudo seja esquecido.

Se você acredita que a verdade precisa aparecer e que responsáveis devem ser investigados e punidos, venha somar. Sua presença FAZ TODA A DIFERENÇA e dá força para que esse caso não seja ignorado.

Caso do Cão “Orelha” (Janeiro de 2026)

O cão comunitário conhecido como Orelha, muito querido por moradores da Praia Brava em Santa Catarina, foi encontrado morto após ser agredido. O caso mobilizou celebridades e autoridades.

Investigação: A polícia identificou adolescentes suspeitos de maus-tratos. Aparelhos celulares foram apreendidos para perícia e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.

