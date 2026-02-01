Sustentabilidade planta mais de 4 mil mudas no Horto Florestal de Sumaré

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, realizou o plantio de mais de 4 mil mudas no Horto Florestal do município. A ação contemplou mudas nativas de diversas espécies, além de árvores frutíferas, reforçando o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental e a ampliação das áreas verdes da cidade.

O plantio tem papel fundamental no processo de reflorestamento dos espaços verdes de Sumaré, contribuindo para a recuperação ambiental, a melhoria da qualidade do ar, a conservação da biodiversidade e a regulação do microclima urbano. Além disso, áreas arborizadas promovem bem-estar à população e ajudam a proteger o solo e os recursos hídricos.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da iniciativa para o futuro do município. “Estamos investindo em ações concretas que garantem um meio ambiente mais equilibrado e saudável. O plantio dessas mudas é um legado para as próximas gerações e demonstra o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável de Sumaré”, afirmou.

Para o vice-prefeito André da Farmácia, o projeto reforça a visão de uma cidade mais verde e sustentável. “Cada muda plantada representa um passo a mais para construirmos uma Sumaré mais verde, com mais qualidade de vida para a população. Esse trabalho mostra que é possível crescer preservando o meio ambiente”, ressaltou.

O secretário municipal de Sustentabilidade, Juninho Batista, explicou que a ação integra um planejamento contínuo da pasta. “Esse plantio faz parte de um amplo conjunto de ações voltadas à preservação ambiental e ao fortalecimento das políticas públicas de sustentabilidade no município. Estamos trabalhando para recuperar áreas verdes e conscientizar a população sobre a importância do cuidado com o meio ambiente”, destacou.

