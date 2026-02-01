O União Barbarense voltou a empatar jogando em casa. O Leão da 13 segue invicto, mas perdeu a chance de ir para o top 3 da Série A2 do Paulista.

Os dois gols saíram no segundo tempo. Daniel Cruz abriu o placar para os donos da casa, enquanto o zagueiro Felipe Codó marcou no último lance para o Rio Preto.

O time sofreu o castigo no último lance do jogo em jogada na pequena área. O jogador escorregou, a bola sobrou para o ponta que chutou em direção ao gol e o zagueiro tentou cortar e mandou pra rede.

As maiores ficaram com o técnico Maurinho Fonseca, que colocou um terceiro zagueiro e ‘chamou’ o time adversário.

Com o resultado, o União Barbarense, ainda invicto, vai a cinco pontos, dentro do G-8. O Rio Preto, por sua vez, continua sem vencer, mas também sem perder. Foi o terceiro empate do time, com três pontos, na parte intermediária da tabela.

Sequência do União Barbarense

O União volta a entrar em campo na quarta-feira e tem pela frente o Bandeirante, em Birigui, às 20h,

