10 franquias para investir seu 13º e iniciar 2025 sendo seu próprio patrão

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Nos primeiros quatro meses deste ano, foram abertas quase 1,5 milhão de empresas, número que expressa um aumento de 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Mapa de Empresas realizado pelo MEMP (Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). Isso demonstra que o empreendedorismo tem sido uma alternativa cada vez mais utilizada pelos brasileiros para alcançar a independência financeira.

Para quem está sob o regime CLT, o final do ano representa um dinheiro extra entrando na conta: a primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 de novembro e a outra parcela, até o dia 20 de dezembro. Em 2023, o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) fez uma estimativa de injeção de R$ 291 bilhões na economia do país com o pagamento desse benefício.

Esse momento de aquecimento da economia é uma excelente oportunidade para começar a investir no seu próprio negócio, utilizando esse valor para começar o ano de 2025 sendo seu próprio patrão, separamos 10 franquias com modelos de negócio atraentes que oferecem todo o apoio necessário para novos franqueados:

SEGURALTA

Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 1.800 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a empresa conquistou a 3ª posição no ranking das 20 maiores microfranquias de 2024, pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Investimento inicial a partir de R$ 40 mil modelo home com um prazo de retorno de 7 a 12 meses.

ACUIDAR

Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. A marca entrou para o setor de franchising em 2020, contando hoje com mais de 200 unidades inauguradas. Investimento inicial total a partir de R$ 38 mil, faturamento médio mensal de R$ 60 mil e prazo de retorno de 6 a 15 meses.

ESPAÇO MAKE

Com o seu slogan “Porque chique é pagar pouco”, a rede, fundada com a chegada da pandemia da Covid 19, ganha notoriedade no mercado, sendo a franquia de makes que mais cresce no país em seu segmento. Oferecendo maquiagens multimarcas que custam a partir de R$ 10 reais, a rede possui 20 unidades em operação espalhadas em todo o território nacional. Investimento inicial total: a partir de R$ 120 mil (já com taxa de franquia no modelo quiosque e franqueadora responsável pelo processo de implantação), faturamento médio mensal entre R$ 40 mil e R$ 50 mil e payback a partir do 12° mês.

ITÁLIA NO BOX

Fundada em 2016, Gabriel Alberti inaugurou o primeiro restaurante Itália no Box com um conceito claro: oferecer massas italianas de qualidade, em caixinhas, a preços acessíveis e repletas de afeto. O cardápio conta com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas, utilizando 40 toneladas de massa por ano. O investimento inicial é R$ 120 mil (incluindo taxa de franquia), faturamento médio mensal da unidade R$ 70 mil e tempo de retorno 18 meses.

LOUCOS POR COXINHAS

Nascida no Rio Grande do Norte, em 2014, a Loucos por Coxinha é uma rede de franquias que se destaca no mercado brasileiro com um conceito de fast-food especializado em coxinhas, kibes e churros de alta qualidade. A marca adota vários modelos de negócios testados e aprovados, que está em plena expansão. Com sua excelência operacional e foco em proporcionar uma experiência única aos clientes, a Loucos por Coxinha atrai franqueados em diversas regiões do Brasil, consolidando sua presença no mercado, com um investimento inicial a partir de R$ 129 mil (incluindo taxa de franquia + capital de giro + instalação), faturamento médio mensal a partir de R$ 40.000 e prazo de retorno de 12 a 30 meses.

LOVE GIFTS

Rede líder no mercado de presentes criativos, a Love Gifts oferece uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a marca se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Atualmente, a rede conta com mais de 80 franquias espalhadas por todo o Brasil, chegando a um faturamento de mais de R$ 16 milhões em um único ano. Para se tornar um franqueado, o investimento inicial total estimado é de R$ 16.9 mil (home based), com um faturamento médio mensal de R$ 15 mil e prazo de retorno de 12 a 14 meses.

MARKETING BAG

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil. O investimento inicial total (inclusa taxa de franquia) é de R$ 6.990 mil, com faturamento médio mensal de R$ 14 mil e prazo de retorno de 1 a 4 meses.

MARY HELP

Fundada em 2011 e tendo como um dos atrativos o seu baixo investimento inicial – é possível tornar-se um franqueado a partir de R$ 35 mil – a rede faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas mais de 9 mil diaristas ativas e preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura. Nesse ano, a rede conquistou a sua quarta chancela de excelência da ABF em reconhecimento à alta qualidade de seus serviços. O faturamento médio mensal estimado de cada unidade é R$ 30 mil e prazo de retorno do investimento é de 12 a 14 meses.

TEM JEITO

Franquia pioneira de costura e customização de roupas, a Tem Jeito foi fundada em 2015 em Campina Grande – PB pelo empresário Evandro de Macedo Filho, que identificou um gap desse serviço vislumbrando uma oportunidade de investimento única. Trazendo rapidez e agilidade nos ajustes das peças, a marca preza pela qualidade e atendimento. O investimento inicial é de R$ 129 mil, com faturamento médio mensal de R$ 40 mil e prazo de retorno de 24 meses.

UNHAS CARIOCAS

Considerada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) como a maior franquia de esmalterias do mundo, a marca preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com a técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate sem comprometer o resultado, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos. A rede possui 95 unidades em todo o país e recebeu, por dois anos consecutivos, o selo de excelência da ABF. Para se tornar um franqueado, o investimento inicial é de R$ 115 mil (incluindo taxa de franquia), com faturamento médio mensal de uma unidade de R$ 80 mil e tempo de retorno de 12 a 24 meses.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP