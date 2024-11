Cruzeiro e Racing fazem final da Sulamericana hoje

O Cruzeiro enfrenta o Racing, da Argentina, pela final da Copa Sul-Americana na tarde deste sábado. A partida acontecerá no estádio Nueva Olla, em Assunção.

Os 45 mil ingressos para a final da Copa Sul-Americana estão esgotados. Para essa partida, cada um dos finalistas recebeu uma carga de 12 mil entradas. Os demais bilhetes foram vendidos diretamente pela entidade para os setores mistos da praça esportiva.

O Cruzeiro vai em busca de seu primeiro título

desde a conquista da Recopa Sul-Americana em 1998. Já o Racing venceu uma competição internacional pela última vez em 1988, quando conquistou a Supercopa.

A paranaense Sarah Lee, modelo, influenciadora + 18 e Musa do Athletico-PR, está preocupada com a situação do seu time do coração no Brasileirão 2024. Atualmente, o Furacão ocupa a 15ª posição na tabela e corre sério risco de rebaixamento.

Dona de um corpo escultural coberto de tatuagens, olhar hipnotizante, carisma e muita sensualidade, a loiraça é uma torcedora fanática do time da Arena da Baixada. Por isso, Sarah fez uma promessa ousada para incentivar e incendiar a torcida.

Foto: @omarcelogoulart

Ela vai desenhar um furacão na sua região íntima caso o Athletico se livre da degola.

“Estou muito preocupada com a situação do Athletico Paranaense neste ano. Estou muito decepcionada e triste pelo clube no ano do centenário estar lutando contra mais um rebaixamento. Por isso, prometo tatuar um furacão na minha região íntima, caso os jogadores consigam evitar o descenso. E irei compartilhar as fotos da minha tatuagem nas minhas plataformas exclusivas”, relata.

Para acompanhar mais sobre a influenciadora e modelo Sarah Lee, basta seguir ela através do seu perfil no Instagram @sarahlee.mus4

