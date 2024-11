São Paulo registra 22,3 milhões de inadimplentes no mês de outubro

De acordo com uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil em parceria com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDL-SP), o número de inadimplentes no estado de São Paulo registrou uma queda de 1,49% em outubro de 2024, comparado ao mesmo mês de 2023, totalizando cerca de 22,3 milhões de pessoas com dívidas em aberto.

Porém, na comparação mensal entre setembro e outubro de 2024, o número de devedores em São Paulo aumentou 1,04%. Esse aumento foi mais acentuado na região Sudeste, que registrou uma variação de 1,18%.

Em outubro de 2024, a faixa etária com maior representatividade entre os inadimplentes em São Paulo foi a de 30 a 39 anos, que respondeu por 25,77% do total. A distribuição entre os gêneros também se manteve equilibrada, com 50,46% de mulheres e 49,54% de homens, refletindo uma divisão praticamente igualitária entre os sexos.

No mês anterior, cada consumidor negativado devia, em média, R$5.346,90, somando todas as dívidas. Os dados mostram que 25,76% dos consumidores do estado tinham dívidas no valor de até R$500, percentual que chega a 38,45% quando se fala em dívidas de até R$1.000.

O tempo médio de inadimplência dos devedores negativados no estado de São Paulo segue em 27 meses. O setor com participação mais expressiva do número de dívidas foi Bancos, com 72,42% do total de dívidas.

Reincidência de inadimplentes

O indicador de reincidência de pessoas físicas do SPC Brasil, em parceria com a FCDL-SP, apontou que, em outubro de 2024, 86,52% das negativações de crédito em São Paulo foram de devedores reincidentes. Isso significa que esses consumidores que tiveram seu nome negativado em outubro já haviam sido registrados no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses.

Dentre os reincidentes, 62,29% ainda não haviam quitado suas dívidas antigas, enquanto 24,23% haviam regularizado suas pendências, mas voltaram a ser negativados. Apenas 13,48% dos devedores não apresentaram restrições no CPF no último ano, sendo classificados como novos devedores.

“A variação no número de inadimplentes de setembro para outubro em São Paulo, embora pequena, exige atenção, pois indica um possível desafio à recuperação financeira das famílias”, avalia o presidente da FCDL-SP, Mauricio Stainoff. “Mesmo com uma redução em comparação ao ano passado, a reincidência de consumidores inadimplentes revela que muitos encontram dificuldades em sair definitivamente dessa condição mês a mês”, completa.

