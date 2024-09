Mais de 100 caminhões e 2 mil pessoas passaram pelo 8º Encontro de Caminhoneiros em Nova Odessa

No último domingo, dia 22 de setembro, Nova Odessa foi sede do 8º Encontro de Caminhoneiros, um evento destinado aos apaixonados por caminhões e ao público em geral. O encontro aconteceu na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, e reuniu mais de 100 caminhões e cerca de 2 mil pessoas. O evento foi promovido pelo GCA (Grupo Conexão Americana).

Além da exposição de caminhões, o encontro contou com os shows das bandas AR 40 Rock e Baila Beat, que trouxe um repertório variado que foi do rock aos hits de sucesso, garantindo a animação do público.

A iniciativa teve também apoio institucional da Prefeitura, através dos Setores de Trânsito e de Cultura e Turismo e da GCM (Guarda Civil Municipal), que garantiu a tranquilidade dos visitantes e turistas. E também da Polícia Miliar.

Para entrar, foi pedida a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou de 1 litro de leite longa vida. Foram arrecadados 60 litros de leite e 120 quilos de alimentos não perecíveis, como arroz, açúcar, farinha e macarrão, que foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa e serão revertidos a famílias carentes da cidade.

O encontro teve como principal objetivo reunir caminhoneiros e simpatizantes, oferecendo um ambiente de confraternização, shows ao vivo e a exposição de veículos personalizados, raros e de destaque. Esta foi a primeira edição do encontro que aconteceu em Nova Odessa, as edições anteriores aconteciam sempre na cidade de Americana.

De acordo com Rodrigo Santoma, um dos organizadores do evento, o grupo tem cerca de 230 motoristas de toda a região. “As 7 primeiras edições do evento aconteceram em Americana, mas gostamos tanto da recepção e atenção que Nova Odessa nos deu, que decidimos que a 8ª edição aconteceria aqui”, afirmou.

“Estamos totalmente satisfeitos com a recepção do público em Nova Odessa, foi um evento espetacular e contou com grande participação da população da cidade. Acreditamos que as próximas edições serão ainda melhores”, completou o organizador do evento.

Para Gustavo Alves, que frequentou o Encontro e é motorista, o evento superou as expectativas. “Eu, como amante de caminhões, pude ver de perto vários modelos diferentes de caminhões, além de nos proporcionar troca de experiências e conhecer novas histórias entre os participantes”, afirmou.

Diversos patrocinadores regionais apoiaram o 8º Encontro de Caminhoneiros, como Recap, Águia do Vale Logística, Posto de Molas Trevo, Ameriparts, Douglas Pavan Injeção Eletrônica de Veículos a Diesel, Zavagli Diesel, MRG Mineiro, TFA Pneus, BP Seguradora, Bahia Lanches e Porções, AV Pneus, Perfect Cars Produtos Automotivos e a Rede de Postos Posto 7.

