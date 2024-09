A coligação Sumaré para Todos, liderada pelos candidatos a prefeito Henrique do Paraíso e pelo candidato a vice-prefeito André da Farmácia, apresenta um plano audacioso: realizar gabinetes itinerantes nos finais de semana, em diversos bairros da cidade.

O objetivo é ouvir diretamente a população, estreitando laços entre os cidadãos e a gestão pública. Este compromisso é voltado para todos os sumareenses, que terão a oportunidade de expressar suas necessidades e desejos, garantindo que a administração atue em prol do que realmente importa. A proposta se fundamenta na crença de que Sumaré não pode ter dono, mas deve ser um espaço coletivo onde a voz do povo prevalece.

Henrique do Paraíso enfatiza: “Com certeza, é um dos pilares do nosso plano de governo, é ouvir a população, estar presente no dia a dia das pessoas.” Ele se compromete a construir uma gestão participativa, onde “a população vai ser ouvida e nós vamos fazer aquilo que o povo pede.” Essa abordagem envolve os cidadãos no processo decisório, promovendo uma verdadeira parceria na construção de uma nova Sumaré.

André da Farmácia complementa essa visão, afirmando que “a Sumaré que nós queremos é aquela onde cada cidadão consiga atingir o máximo de sua potencialidade e que sinta cada vez mais orgulho de nossa cidade.” Para ele, essa transformação não se dará apenas pelo desejo, mas requer “muito planejamento, muita determinação e muito trabalho.” O compromisso é claro: “Ouvir mais, falar menos e retribuir sempre.”

Juntos, Henrique e André convidam a população a refletir sobre o futuro de Sumaré. Eles não apenas prometem uma gestão inclusiva, mas se comprometem a transformar essa visão em realidade, trazendo à tona a força e a vontade do povo.

Mandato Atuante de André pra ajudar Henrique

O candidato a vice-prefeito André da Farmácia é um político dedicado, trazendo coragem e competência para transformar Sumaré. Eleito com 2.501 votos nas eleições de 2020, destacou-se por seu empenho, com 54 leis aprovadas na câmara municipal. Suas principais bandeiras incluem qualificação profissional, infraestrutura e saúde. Com um mandato participativo, André realiza atendimentos itinerantes aos domingos no Jd. Maria Antônia, disponibilizando todo seu conhecimento, dedicação e as ferramentas necessárias para atender àqueles que precisam de atenção.

“Este é o momento de unirmos nossas vozes e, juntos, construirmos a Sumaré que todos desejamos. Com Deus conduzindo nossos caminhos, o futuro está em nossas mãos e, com a participação de cada um, podemos escrever uma nova história para nossa cidade”, afirmou.

