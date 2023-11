100% das entradas e saídas de Americana terão câmeras da Muralha Digital

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou na manhã desta segunda-feira (6) a ampliação da Muralha Digital, o sistema de videomonitoramento da GAMA (Guarda Municipal de Americana), para cobertura de 100% das entradas e saídas da cidade. O extrato do edital de licitação para aquisição de novas câmeras será publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (7). O edital completo estará disponível a partir de quarta-feira (8) no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Serão investidos R$ 2,8 milhões para a compra de 103 equipamentos, que vão se somar às 123 câmeras que já estão em operação e têm ajudado as autoridades na identificação de suspeitos e na solução de crimes. Do montante destinado à nova etapa da Muralha Digital, R$ 1,9 milhão são provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal Abou Anni, além de R$ 900 mil em recursos próprios do município.

Todos os acessos e saídas de Americana passarão a ser vigiados 24 horas por dia, com as câmeras captando imagens e colhendo informações como características dos veículos e horários em que foram observados.

Antes da definição dos locais de instalação dos equipamentos, a GAMA realizou um mapeamento minucioso para que não haja nenhum ponto não observável nesses locais específicos.

“Estamos trabalhando em cima das demandas da população. E seguimos no caminho certo, cumprindo esse papel à risca. Sempre fui um defensor das Guardas Municipais, defendendo que elas exerçam a função de proteger a população”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“É muita alegria anunciar a instalação de novas câmeras de segurança, que trarão mais tranquilidade para a população”, destacou o vice-prefeito, Odir Demarchi.

O comandante da GAMA, Marco Aurelio da Silva, lembrou que quando assumiu a corporação, em 2021, não havia nenhuma câmera de segurança funcionando. “Reativamos o projeto, inicialmente no bairro Praia Azul, com muito êxito. Nesse segundo estágio todas as entradas e saídas do município serão monitoradas”, concluiu.

Participaram do anúncio o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o comandante da GAMA, Marco Aurélio da Silva, o coordenador de Planejamento da GAMA, Wendeo Santos, os vereadores Thiago Brochi, Thiago Martins, Lucas Leoncine, Pastor Miguel Pires e Leco Soares, e os secretários de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.