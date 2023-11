Filho ‘bate’ em pai para salvar mãe de agressão e ameaça

Um jovem de 14 anos deferiu um soco no rosto de seu pai, de 63 anos, para salvar a mãe, de 46 anos, de agressões e ameaças. O caso aconteceu na última sexta-feira, por volta das 20h, no bairro Cidade Jardim II.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, no local, o indiciado já havia se retirado e a vítima alegou ter sofrido agressões e ameaças de morte de seu marido, inclusive com uma faca de grande porte.

Ao ver a situação, o filho do casal precisou intervir e defendeu a mãe, deferindo um soco no rosto de seu pai. O indiciado foi abordado na via e confirmou as agressões. As partes foram conduzidas até o Hospital Municipal e posteriormente até o Plantão Policial, onde o indiciado permaneceu preso.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO. Família sofre tentativa de assalto na região do São Jerônimo