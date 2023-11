Vereadores votam conta de Dalben de 2021

Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado foi favorável às contas do prefeito Luiz Dalben 2021

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Sumaré desta terça-feira (7) será destinada à discussão e votação das contas municipais referentes ao exercício de 2021.

Os vereadores irão votar o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que votou favoravelmente às contas do prefeito Luiz Dalben. De acordo com a Lei Orgânica do município, o parecer do TCE só pode ser rejeitado pelo voto de dois terços dos membros da Casa.

Conforme Regimento Interno da Câmara, nas sessões em que se discutirem as contas municipais não haverá a fase do Expediente nem a Explicação Pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à Ordem do Dia. Portanto, não haverá leitura de indicações nem discussão de moções e requerimentos.

