Rosa do Bem realiza 605 mamografias e doa mais de 18 toneladas de alimentos

O Rosa do Bem divulgou, nesta semana, o balanço da 13ª edição da campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Em 2023, foram realizadas 605 mamografias gratuitas; mais de 9 mil pessoas participaram da Caminhada Por Amor à Vida; foram doadas mais de 18 toneladas de alimentos a entidades assistenciais; entre outras ações.

Os exames de mamografia foram realizados mais uma vez por meio da Carreta do Hospital de Amor, que ficou na sede do Rosa do Bem, no Jardim Alvorada, nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de outubro. Foram atendidas mulheres de 40 a 69 anos, que não possuem convênio médico, residentes em Americana e que fizeram a inscrição prévia pelo site do instituto. Agora, todas que tiverem algum apontamento na mamografia farão os exames complementares no Hospital de Amor, com transporte custeado pelo Rosa do Bem.

“Foi um ano muito especial, pois quase não tivemos falta das mulheres para realizar os exames. Sem dúvida, uma demonstração de que a conscientização está prevalecendo e estamos conseguindo impactar a sociedade sobre a importância da prevenção”, afirmou a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

A tradicional caminhada realizada na Avenida Brasil bateu recorde de público neste ano. Mais de 9 mil pessoas participaram dos passos pela vida no dia 22 de outubro e garantiram também uma arrecadação histórica de alimentos: mais de 18 toneladas que foram trocadas pelas camisetas do evento.

Esse montante arrecadado foi dividido e doado ao Fundo Social de Solidariedade de Americana e mais 30 entidades assistenciais do município: Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula; Benaiah; Aama; Lar Vó Antonieta; Creche Letícia Duarte; Cijop; Comunidade Davi; Cara Limpa; Paróquia São José (Jardim Alvorada); Hospital Seara; Soma; Zincão; Aephiva; Sasa; Apae – Centro Novo Idoso; Casa Dia; Creche São Vicente de Paula; Casa de Repouso Vida Nova; Basílica Santo Antônio de Pádua; Coasseje; Assentamento Monte Verde; Congregação Cristã; Assistência Social Bom Samaritano; Semear; Porta-malas Solidário; Lar Mãe Esperança; Paróquia Bom Jesus; Associação Espírita Americana; Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Cidade Jardim) e Apam.

Outras ações

O Rosa do Bem também promoveu a iluminação cor-de-rosa na Avenida Brasil, uma das principais vias do município. Como ocorre todos os anos, a gelatina e o suporte colocado em cada luminária é fornecido pelo instituto para que a sociedade seja impactada sobre a importância de se lembrar do tema e tomar uma atitude pela vida.

A presidente do Rosa do Bem, Fernanda Meneghel, ainda foi convidada e ministrou palestras neste mês sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e de hábitos saudáveis em vários locais: 05/10 – Prefeitura Municipal de Americana; 09/10 – empresa IBM (on-line); 10/10 – Escola Estadual Silvino José de Oliveira; 10/10 – Câmara Municipal de Americana; 20/10 – empresa CP Placas; 23/10 – empresa Trevilub; e 27/10 – empresa Santista (on-line).

Encerramento

No dia 31 de outubro, o Rosa do Bem realizou uma atividade que marcou o encerramento da campanha em agradecimento a todos os parceiros e apoiadores de 2023, que receberam certificados do instituto.

Neste ano, todos os parceiros do projeto continuaram participando: Walfran, Di Grecco, Supermercados São Vicente, House Jeans, Fótica, Farmácias USI, RKM, Ameripan, Time Os Migué, Beppo, Mercatto, além da divulgação oficial pela Rádio Vox 90 e apoio dos demais órgãos da cidade.

Em 2023, a caminhada ganhou novos parceiros: Suzano, Paramont, Lojas Kacyumara e Argos. Pelo segundo ano consecutivo, a Loja Seo Fritz também apoia as ações do Rosa do Bem.

“Nossa gratidão a todos os nossos parceiros que permitem que nossa caminhada seja esse grande sucesso todos os anos, que nossos passos pela vida ecoem muito além da Avenida Brasil”, destacou Fernanda. “Nosso agradecimento especial a cada um que colabora durante todo o ano para que nossas atividades promovam a qualidade de vida das nossas flores”, completou.

Para realizar as atividades com as mulheres que fazem parte do grupo durante o ano, o Rosa do Bem conta com o apoio e parceria da FAM (Faculdade de Americana), Sesi e das profissionais Deise Carli (yoga) e Ana Paula Duarte (psicologia).

As 45 flores, que são as mulheres diagnosticadas com câncer de mama em campanhas anteriores e que são acompanhadas diariamente pelo Rosa do Bem, também estiveram presentes no evento de encerramento. Um grupo de flores fez uma apresentação de zumba e, no final do evento, uma homenagem à Fernanda Meneghel pelo trabalho realizado e pelo carinho com cada uma delas.