Americana é a cidade com a maior taxa de idosos e centenários da região

Com a atualização estatística promovida pelo Censo 2022, novos dados puderam ser analisados e agora servem de calibração para o setor privado e políticas públicas.

Conhecida já há alguns anos por seu grande percentual de idosos, Americana agora é a cidade com maior número de moradores com mais de 100 anos entre todas as vizinhas. São 24 centenários. Seriam 25, mas uma moradora do Jardim Ipiranga, de 99 anos, faleceu de Covid-19 em dezembro último. Veja o ranking a baixo.

Americana também possui a maior taxa de moradores idosos da região, com 12,90% de seus habitantes com mais de 65 anos. Considerando aqueles com mais de 60 anos, esse percentual salta para 19,07%, totalizando 45.241 idosos.

Veja o Ranking:

Americana: 12,90 – 24+cem

Piracicaba: 12,27%

Limeira: 12,26% – 21+cem

Santa Bárbara: 12,16% – 13+cem

Nova Odessa: 11,14% – 6+cem

Indaiatuba: 11,09% – 19+cem

Campinas: 10,94%

Cosmópolis: 10,51% – 7+cem

Paulínia: 9,52% – 8+cem

Sumaré: 9,08% – 21+cem

Hortolândia: 8,1% – 13+cem

Entre os americanenses com mais de cem anos, 63% são do sexo feminino. Aliás, a cidade possui 8.250 mulheres a mais que homens (52 x 48). No entanto, entre os mais jovens (0 a 29 anos) o número de moradores do sexo masculino é superior em todas as faixas, incluindo os nascidos nos últimos três anos.