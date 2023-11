Economia criativa: Feira das Nações de Santa Bárbara abre vagas para expositores

A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste selecionará 20 expositores para compor o espaço de economia criativa. Os interessados devem se inscrever até a terça-feira (7). O evento será nos dias 10, 11 e 12 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida, com entrada gratuita. Dudu Nobre, Melim e Maria Cecília e Rodolfo são as atrações principais do evento.

As inscrições são realizadas presencialmente até esta terça-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, localizado na Rua João Lino, 362, no Centro. O cadastramento é prioritariamente para artesãos cadastrados no Mapa da Cultura Barbarense.

Vale ressaltar que a análise e seleção para participação nos eventos/ações é realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de acordo com as necessidades exigidas para cada iniciativa. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas por meio do endereço cultura@santabarbara.sp.gov.br e/ou no telefone (19) 3455.7000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Evento

A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados São Vicente, patrocínio da Cervejaria 3 Américas e Denso e apoio da Belchior Uniq.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgatará a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.