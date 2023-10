Atleta barbarense supera desafios e sonha em comprar prótese para competir

O barbarense Guilherme pedala, luta, corre e arremessa peso, mas precisa de uma prótese para entrar em grandes competições.

O jovem, de 21 anos, morador da cidade de Santa Bárbara d’Oeste, vê nas redes sociais uma chance para realizar mais este sonho.

Ao Portal Novo Momento ele conta que já treinou Karatê, Muay Thai, ama o atletismo e agora se apaixonou pelo arremesso de peso.

Foi numa aula experimental no Centro Social Urbano onde ele se destacou e foi informado que se conseguisse uma perna adequada para correr poderia participar de competições.

Por esses motivos, Guilherme retomou um sonho antigo e agora conta com a ajuda de todos para conseguir superar novos desafios e se destacar no esporte.

Até o momento, o jovem conseguiu arrecadas R$340,96. A meta é R$17.000,00.

O PIX: 4148256@vakinha.com.br (ou doe aqui)

Instagram @_guih.duarte

