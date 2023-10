Vendedor de espetinho de Sumaré ajoelha todos os dias para ter boas vendas

Conheça a história do vendedor Eriton Oliveira, de 41 anos, que morou nas ruas e lutou contra as drogas por duas décadas. Quem passa pela região do bairro Matão, na cidade de Sumaré, já conhece esse guerreiro. Eriton está há 1 ano atuando na Rua dos Curiós e repercutiu recentemente nas redes sociais após uma cliente vê-lo orando.

O vendedor conversou com o Portal Novo Momento, e bastante esperançoso, ele contou um pouco sobre seus desafios.

Após uma viagem diária de 15 quilômetros até seu ponto, são raros os dias em que seu carro não quebra. Não fosse só isso, ele teve que mudar de endereço após um aumento nas vendas. Além disso, está há 1 ano enfrentando sol e chuva, pois não gosta de faltar e não tem nenhum tipo de tenda ou barraca. “Me protejo com um guarda-chuva”, disse ele.

Eriton tem contado com a ajuda de vários vizinhos nesse momento de baixa nas vendas. Num posto próximo, ele consegue utilizar o banheiro, o dono de um depósito deixa ele pegar carvão fiado quando precisa, o dono de um lava-jato disponibiliza água, um amigo de uma churrascaria colabora com gelo e dois donos de oficina ajudam a arrumar o carro com frequência.

Agora, seu principal objetivo é conseguir comprar um toldo, para cobrir o local. O proprietário do ponto já autorizou e Eriton seguia guardando o dinheiro até que foi assaltado recentemente. Bandidos levaram R$800,00 num de seus melhores dias de venda e, por conta disso, ele decidiu mudar o horário de atendimento.

Apesar de tantas dificuldades, ele não esmorece. Ajoelha todos os dias em agradecimento por ter vencido as drogas e para que Deus abençoe sua família.

Órfão do pai a pouco tempo, ele mora com a mãe e tem uma filha de 14 anos. Emocionado, ele contou à nossa equipe que já usou todo tipo de droga: heroína, crack, ficou internado, perdeu tudo, mas que há 4 anos conseguiu vencer e viver um renovo.

O que parece pouco para muitos de nós, para Erison trata-se do melhor momento de sua vida e ele só quer agradecer.

Se tiver interesse em prestigiar, o endereço é: Rua dos Curiós, n°45, Jardim São Gerônimo, Sumaré. Das 15h às 22h.

Para contratar os serviços de churrasqueiro e buffet, o contato é: 19 98152.8462

