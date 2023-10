Parque Dom Pedro recebe 10 novas operações no trimestre

O Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, recebeu dez novas

operações no terceiro trimestre, ampliando seu mix e oferecendo ainda mais opções aos visitantes. As novidades são: Veridiana Quirino, TNG, Multicoisas, Happy Machine, Monica Sanchez, Pampili, Milky Moo, Chinelos & Tal, Giraffas e Óptica Mário Neto.

“Em 2023, já são 23 novidades que, somadas às demais operações, fazem do Parque Dom Pedro o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas. Estamos constantemente investindo em novidades e facilidades para que nossos visitantes possam ter uma experiência especial, com uma vivência diferente a cada visita”, afirma Marcelo Zaffalon, superintendente do Parque Dom Pedro.

E o empreendimento tem mais novidades para este último trimestre, como a primeira Marvel Store da América Latina, Makibella Cosméticos, Decolar, Maravilhas do Lar, Laser Rosa e Sushi Fan, além da reinauguração da Victor Hugo em um novo ponto e da L´Occitane au Brésil, que, antes, possuía um quiosque no Parque Dom Pedro.

As inaugurações e expansões de marcas estão em crescimento, segundo o estudo “O Varejo dos Shoppings: Marcas em Expansão”, da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Somente no segundo trimestre de 2023, foram 1.143 marcas que inauguraram lojas nesse período, uma alta de 37,5% em comparação ao primeiro trimestre.

“É muito positiva a evolução de marcas expandindo suas operações em shopping centers, atraídas por um ambiente em constante evolução. Os shoppings são, atualmente, grandes plataformas de viver. Somos reconhecidos como centros de conveniência e convivência, muito mais que um espaço de compras, e os players enxergam o setor cada vez mais atrelado ao entretenimento e à experiência com seus produtos”, acrescenta Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Conheça as novidades do Parque Dom Pedro:

Veridiana Quirino

Entre as novidades do terceiro trimestre está a marca Veridiana Quirino, no Corredor Árvores. A própria Veridiana, fundadora da marca, possui uma longa história no Parque Dom Pedro: seu primeiro emprego foi em uma das lojas do empreendimento, onde despertou seu sonho de ter seu próprio negócio. Agora, a marca já está presente há 15 anos no mercado de semijoias, com um mix de produtos hipoalergênicos e com grande variedade de modelos, atendendo diferentes estilos, idades e ocasiões.

“Esta é a nossa primeira no modelo de franquia da marca, sendo uma loja conceito para as próximas unidades. Por isso, a marca reformulou toda sua identidade visual para refletir essa mudança e atrair ainda mais o público que já nos conhece, bem como quem ainda precisa nos conhecer”, explica Chan Hoi Yuen, proprietário da unidade.

Milky Moo

A Milky Moo, especializada em milkshakes e a 1ª colocada em número de unidades inauguradas no segundo semestre no levantamento da Abrasce, chegou ao Parque Dom Pedro em agosto, como opção no Corredor Colinas. “Nossa identidade visual é encantadora e mostra aos consumidores o que ele pode encontrar nos nossos copos: muito sabor! São 30 opções, e nosso atendimento também é um grande diferencial”, relata Jessica Tomazeti Martins, proprietária da unidade.

Multicoisas

Também no Corredor Colinas, a Multicoisas, especializada em soluções de reparos, acessórios e utilidades domésticas, abriu as portas em julho. “Temos um mix de produtos com soluções para o dia a dia dos consumidores e para pequenos reparos”, relata Flávio Ken Massuda, proprietário da unidade.

TNG

A TNG foi reinaugurada em um novo ponto, no Corredor Árvores, totalmente revitalizada. A marca atende ao público masculino, oferecendo desde a alfaiataria ao estilo casual. “O empreendimento possui concentração de potenciais consumidores da marca, por isso, a expectativa é de que a loja do Parque Dom Pedro impacte ainda mais o crescimento de vendas em lojas físicas”, afirma Cristiane Melo Jacoput, responsável pelo marketing da marca.

Pampili

A Pampili é pioneira no ramo de calçados, roupas e acessórios infantis femininos há 36 anos. Atualmente, suas lojas são voltadas e planejadas para meninas recém-nascidas até os 14 anos, com calçados exclusivos, do tamanho 13 ao 38, roupas diferenciadas, bolsas e acessórios. “Inauguramos em 7 de setembro, no Corredor Árvores, com a expectativa de alcançar novos clientes”, explica Danielle Saurim de Oliveira Martinez, proprietária da unidade.

Chinelos & Tal

No mesmo mês, a Chinelos & Tal também chegou no Corredor Árvores, com a proposta de uma loja multimarcas de chinelos e acessórios, com numeração feminina até o 41/42 e masculina até o 47/48. “Acreditamos que nossa loja tem um grande potencial no Parque Dom Pedro pelo grande fluxo de pessoas e sua tradição”, explana Wellington Monteiro da Silva, proprietário da nova unidade.

Happy Machine

A Happy Machine, localizada na Alameda, oferece uma variedade de máquinas de captura de bichinhos de pelúcia, em que os consumidores têm a oportunidade de testar suas habilidades e destreza com as garras das máquinas com diferentes níveis de dificuldade. Oferecem uma ampla seleção de bichinhos de pelúcia de diferentes tamanhos, cores e personagens. “Nossa loja tem um ambiente acolhedor e envolvente, onde a diversão é a prioridade número um. Nossas máquinas oferecem um desafio justo aos jogadores, além de frequentemente atualizarmos nossa seleção de bichinhos de pelúcia para garantir que sempre encontrem algo que desejam”, explica André Luiz Matsumoto, proprietário da loja.

Monica Sanches

No Corredor Flores, a Monica Sanches reinaugurou sua unidade no Parque Dom Pedro em setembro. A marca, especializada em bolsas e acessórios, tem uma venda média de 10 mil bolsas ao mês na região de Campinas. “Precisamos nos adaptar às novas necessidades dos clientes. Por isso, estamos reinaugurando nossa loja e preparando a campanha de final de ano com diversos kits, inclusive com valores mais acessíveis”, explica Vagner Marques, proprietário da unidade.

Óptica Mário Neto

Em agosto, o Anel Águas recebeu a Óptica Mário Neto, que une precisão óptica, moda e serviço desde 1929. “Damos a oportunidade para as pessoas expressarem sua personalidade através do que vestem em seus olhos”, explica o proprietário da loja, Mário Natali Neto. Com uma loja ampla, com tendências atuais e equipamentos de última tecnologia para coletar medidas com precisão para a confecção das lentes, a marca mantém seu legado.

Giraffas

A Praça de Alimentação também recebeu, em julho, uma novidade com a chegada do Giraffas, rede de fast-food com pratos individuais e para compartilhar, sanduíches, sobremesas, happy hour e linha infantil com brinde. “Queremos que os consumidores tenham uma experiência única nos momentos de alegria em família e com os amigos, com o aconchego da comida bem-feita, com sabor de comida caseira”, afirma Wagner Carolino Franco, proprietário da unidade.

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas vivências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lojas âncora, megalojas e restaurantes, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento.

Sobre a ALLOS

Somos a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 62 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU.