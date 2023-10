Laura Pigossi faz história no Pan do Chile

A tenista foi ouro na disputa por duplas e individual, garantiu nos Jogos Olímpicos e quebrou um jejum de títulos que vinha desde 1987 na chave de simples feminina nos #JogosPanAmericanos.

“Semana perfeita. Aprendi muito, toda minha vida sempre tive psicóloga que me dizia que a atitude de quem ia para as Olimpíadas, de quem ganhava a medalha de Ouro era muito diferente e depois de Tóquio senti isso na pele.

Vim para cá decidida a ganhar minha vaga em Paris e conseguir a medalha de Ouro no individual e nas duplas e nada e nem meu cansaço fez perder meu foco nisso.

Aguentar foi a palavra da semana. Hoje não estou me aguentando em pé, vou precisar de uns cinco dias para me recuperar (risos). Mas estou muito feliz, é uma das melhores semanas da minha vida. Estou tentando esse Ouro desde Tóquio, É nosso!”

