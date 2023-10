Republicanos oficializa a filiação de Jesua Savazzi

Nesta segunda-feira à noite, o diretório barbarense do Republicanos oficializou a filiação do jovem Jesua Savazzi, em um plenário lotado.

O evento contou com a presença do presidente municipal, Adriano Panin, do vice-prefeito Felipe Sanches, do vereador Isac Motorista, dos coordenadores políticos Jefferson Oliveira e Lucinei Pereira, do ex-vereador Alex Backer, e de Cláudio Gil e Luiz, representando o suplente de deputado estadual Ricardo Molina que é coordenador regional do Republicanos.

Panin deu as boas-vindas ao novo filiado e colocou o partido à disposição de todos. O vereador Isac falou sobre o trabalho do partido, visando eleger até 4 vereadores em 2024.

O vice-prefeito Felipe Sanches parabenizou a direção pela condução dos trabalhos, desejou boa sorte ao novo filiado e trouxe uma mensagem do prefeito Rafael Piovezan.

O apóstolo José Maria Savazzi fez uma oração para abençoar a reunião, expressou seu amor por Santa Bárbara d’Oeste e encorajou a decisão de Jesua de se colocar como pré-candidato a vereador.

Jesua Savazzi agradeceu a presença de todos e compartilhou que sua decisão foi resultado de várias orações. Ele mencionou que está se preparando através de cursos do MBL e expressou sua felicidade em ver o plenário lotado.

