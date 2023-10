Elenco de Friends se pronuncia sobre morte de Matthew Perry

Em carta conjunta publicada na Revista People, o elenco de Friends se pronunciou sobre a perda de Matthew Perry.

“Estamos todos totalmente arrasados ​​​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família”, cita a mensagem.

“Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável.”

“Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos”, afirmam.

“Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo.”

Assinaram Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

