Matthew Perry, o Chandler de Friends, morre aos 54

O lendário Matthew Perry faleceu aos 54 anos, vítima

de um afogamento. O ator marcou diversas gerações com sua performance emblemática como Chandler Bing em “Friends”. O corpo do ator foi encontrado na banheira de hidromassagem da sua mansão, em Los Angeles.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Fontes ouvidas pelo TMZ dizem que a equipe do pronto-socorro correu para atender um pedido de parada cardíaca na mansão do ator.

Ao chegar no local, o corpo de Perry foi achado na jacuzzi. Não havia sinais de violência.

Que notícia dolorida para nós fãs de Friends. Parece que um amigo real se foi, afinal uma parte da nossa vida acompanhamos as aventuras do personagem Chandler Bing e seus amigos. Que Matthew Perry descanse em paz! Vai morar pra sempre em nossos corações!

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP