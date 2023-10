5 profissões do futuro relacionadas à IA

5- Segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial, entre 2023

e 2027, algumas profissões terão um grande potencial de crescimento, principalmente relacionadas à área de Inteligência Artificial (IA). De acordo com os dados da entidade, 75% das pessoas acreditam que vão adotar a tecnologia em seus negócios nesse intervalo de tempo, mostrando como essa transformação impulsionada pela OpenAI e o ChatGPT realmente deverá conquistar as organizações cada vez mais.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

No Brasil, é possível observar esse movimento na Imersão de Inteligência Artificial da Alura, que alcançou um recorde de 145 mil inscritos em junho. Analisando o perfil dos participantes, muitos deles queriam aprender a utilizar ferramentas desta categoria fora do mercado de tech, em áreas profissionais como Finanças, Vendas e Marketing.

Para David Neves, Head da Escola de Data Science da Alura, o cenário mostra que a IA pode ter um impacto nas descrições tradicionais de diversas carreiras. “Hoje já existem funções que estão evoluindo para acomodar essa tecnologia, automatizando processos e diminuindo a quantidade de tarefas mecânicas dos times. Além disso, o aprofundamento deu espaço a novas funcionalidades e soluções, indicando que outros cargos antes inexistentes deverão surgir em pouco tempo”, diz.

Olhando para essas transformações, a Alura listou 5 profissões do futuro que estão relacionadas à IA e já estão dando os primeiros passos no mercado. São elas:

Engenheiro de Prompt

A eficiência da IA depende muito de comandos humanos assertivos, por isso um profissional especializado em desenvolver e otimizar prompts para gerar respostas coerentes e relevantes têm se tornado uma função emergente. No entanto, Neves destaca que a demanda pelos engenheiros de prompt não deve se estender por muitos anos:

“Com a crescente presença da IA em nossa rotina, a compreensão de como construir prompts eficazes não poderá se restringir apenas a um grupo de especialistas. Esse conhecimento acabará se transformando em uma habilidade essencial para várias áreas, em vez de ser uma profissão isolada”, ressalta.

Especialista em Design de Interação Máquina-Humano

À medida que a IA se integra mais profundamente à sociedade como um todo, alguns aspectos ganham mais importância para garantir uma boa experiência aos usuários, de modo a facilitar a jornada de clientes e pessoas que precisam utilizar esses sistemas no seu dia a dia. É o caso do design de interação, área em que atuam especialistas que consigam criar interfaces intuitivas e eficazes entre humanos e sistemas de IA.

Especialista em Cibersegurança com foco em IA

Assim como ocorre com qualquer tecnologia, o aumento do uso de IA traz desafios de segurança únicos, que precisam ser enfrentados de modo concentrado e isolado. Dessa forma, especialistas em cibersegurança serão necessários para proteger sistemas e dados contra ameaças avançadas relacionadas a esse tema, ajudando setores públicos e privados a não ficarem expostos a ações de agentes mal-intencionados no mundo digital.

Especialista em Ética em IA

Com a rápida disseminação da IA em vários segmentos do mercado de trabalho, ainda há muitas dúvidas sobre o uso dessa tecnologia; por exemplo, o porquê é preciso evitar produzir prompts que tragam dados pessoais ou informações sensíveis da empresa que a pessoa presta serviços.

Por esse motivo, o profissional responsável por preservar pessoas e instituições, garantindo que os sistemas de IA sejam utilizados de maneira ética e responsável, é indispensável para o processo de incorporação e experimentação dessas ferramentas.

Analista de Negócios em IA

Por fim, outra função nova que surgiu por conta da IA e merece destaque é a dos profissionais que compreendem as necessidades exclusivas de cada empresa e desenvolvem soluções personalizadas ligadas a essa tecnologia para otimizar operações. Segundo Neves, o cargo é essencial para a exploração do potencial tecnológico criativo em diferentes organizações:

“A cada dia estamos descobrindo uma nova finalidade da IA, que muitas vezes pode ser interessante para uma companhia de cosméticos, mas não tão útil a um banco. Analistas que compreendem essas aplicações para negócios diversos são determinantes em direcionar projetos, evitando que produtos e serviços inovadores não saiam do papel”, conclui.

Sobre a Alura

A Alura é o maior ecossistema de aprendizado em tecnologia do Brasil. São mais de 1.400 cursos em sua plataforma de ensino e novos lançamentos todas as semanas, bem como profundidade e diversidade em suas formações com o objetivo de desenvolver carreiras em T – profissionais que buscam conhecimento para além da sua área de especialização. Com cerca de duas décadas no mercado, a escola impactou mais de 1,5 milhão de estudantes e 5 mil empresas.

Por meio de sua comunidade colaborativa e ativa que conta com mais de 100 mil pessoas e 200 novas chegadas todos os dias, promove aprendizados em Programação, Front-end, Data Science, Mobile, DevOps, UX & Design, Negócios, Marketing e muito mais.

O ecossistema Alura conta com uma gama de conteúdos, incluindo os notórios podcasts Hipsters Ponto Tech e Like a Boss, bem como as unidades de negócio Alura Para Empresas, focada em soluções de educação corporativa; Alura Latam, uma extensão da empresa para a América Latina; Casa do Código, editora de livros de tecnologia e inovação; e a escola de produtos digitais PM3. Além da FIAP, instituição referência em ensino superior de tecnologia, onde co-criaram a Pós Tech, oferecendo pós-graduações únicas, 100% digitais, hands-on e assíncronas nas áreas de Dev, Cyber Segurança e Dados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP