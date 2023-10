Tem 19 anos e já era foragido da Justiça não é mais

Um rapaz de 19 anos que era foragido da Justiça

acabou detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este sábado. A apreensão aconteceu no final da tarde Bosque das Árvores e o rapaz tinha contra si ações por conta de ter trabalhado para o tráfico.

Os GMs o avistaram por volta das 17h40 e de pronto o reconheceram.

Abaixo relato mais pormenorizado dos agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 01

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Sernajoto

EM AUXÍLIO

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Washington

.📍DATA: 28 de Outubro de 2023

.📍HORA: 17:40

.📍LOCAL: Av. Ruth Garrido Roque, 1190 (Residencial Manacá) – Bosque das Árvores

🛑 Cumprimento de mandado de busca e apreensão

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado deparou com E.G. 19 anos, que, sendo de conhecimento da guarnição haver um mandado de busca e apreensão em seu desfavor foi abordado e detido, e após conduzido ao plantão policial, ficando apreendido e aguardando sua transferência para a Casa Andorinhas.

