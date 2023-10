Palmeiras vence Bahia e sonha com Libertadores

O Palmeiras venceu o Bahia na noite deste

sábado e se consolidou como forte concorrente a uma vaga direta para a disputa da Copa Libertadores de 2024.

O Verdão foi a 53 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com um jogo a mais que os principais adversários e dois a mais que o líder Botafogo.

Com o triunfo, o time palestrino alcançou oito jogos de invencibilidade contra o rival baiano (desde 2012), com cinco vitórias, três empates, 16 gols alviverdes e sete gols tricolores, sendo quatro vitórias e um empate no Allianz Parque e uma vitória e dois empates no Pacaembu.

Neste Brasileirão, o Palmeiras tem o melhor ataque (48 gols) e a terceira melhor defesa (24 gols sofridos, atrás de Atlético-MG, com 23, e Botafogo, com 18).

Além disso, o alviverde completou 1250 vitórias no Parque Antarctica/Estádio Palestra Itália/Allianz Parque em toda a história. Neste ano, são 20 vitórias em 30 jogos na casa alviverde.

