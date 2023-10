Americana divulga aprovados no The Voice e +

The Voice- A Prefeitura de Americana divulgou

nesta quinta-feira (26) a lista geral dos aprovados no processo seletivo para os cursos livres e gratuitos de piano, bateria e percussão popular, da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos.

Confira os aprovados por meio da Secretaria de Cultura e Turismo:

Piano

Guilherme Samuel de Araujo

Jhonatan Caleb Pereira Leandro

Johann Gabriel da Cruz Araujo

Leticia Lopes de Jesus

Nataly Marcelli de Souza Scorsafaba

Samuel Elias Conceição

Sarah Teixeira Nunes

Bateria

Ágata Matos Pereira

Gonçalo Gonçalves da Silva

Leticia Yasmin Luiz

Raul Cesar Rodrigues da Silva Pavani

Percussão

Clarissa Elaine Marquezini

Ricardo Toshiyuki Hirose

Thainá dos Santos Leguri

As aulas terão início na próxima segunda-feira (30). Os novos alunos estão recebendo informações sobre as matrículas por e-mail. Elas devem ser feitas, no máximo, até o dia seguinte (31).

Os candidatos foram aprovados após passarem pela primeira fase, com prova realizada de forma online. Já a segunda fase contou com entrevistas presenciais nas dependências da Escola Municipal de Música, no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

“Queremos dar as boas-vindas aos novos alunos dos cursos livres da Escola Municipal de Música, mantida pelo poder público e que forma gratuitamente músicos de altíssima qualidade”, afirma a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no banner rotativo na página principal do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

