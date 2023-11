Receita de Cheesecake Saudável feito por nutricionista

Receita- Quem disse que sobremesas saborosas e alimentação saudável

não podem andar de mãos dadas? A nutricionista Vanessa Costa, especializada em Nutrição Estética e Saúde da Mulher – Criadora do Método Reset, quebra essa ideia preconcebida com a sua receita de cheesecake saudável que não só encanta o paladar, mas também cuida da sua saúde. Confira a receita.

Ingredientes:

1 ovo

1 copo de iogurte grego natural

1 colher de sopa de creme de ricota light

Geleia de frutas vermelhas

2 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de semente de chia

Modo de preparo:

Em uma tigela, quebre o ovo. Adicione o iogurte grego natural e o creme de ricota light à tigela com o ovo. Misture bem todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Pré-aqueça a Airfryer por cerca de 3 minutos. Enquanto a Airfryer está aquecendo, prepare pequenas forminhas de silicone ou ramequins individuais, untando-os levemente com óleo de coco ou utilizando forminhas de silicone antiaderentes. Despeje a mistura da tigela nas forminhas preparadas e coloque as forminhas na cesta da Airfryer e asse a 180°C por 15 minutos. Enquanto os bolinhos estão assando, prepare a geleia de frutas vermelhas diluindo-a em 2 colheres de sopa de água em uma panela em fogo baixo. Deixe esfriar. Após os 15 minutos de cozimento, retire os bolinhos da Airfryer e deixe esfriar um pouco antes de desenformá-los. Depois de desenformar, coloque a geleia de frutas vermelhas sobre os bolinhos e polvilhe uma colher de sopa de semente de chia por cima. Leve os bolinhos à geladeira e deixe-os lá por aproximadamente 4 horas para firmar e adquirir uma consistência adequada. E agora é só saborear!



Sobre: Vanessa Costa, nutricionista especializada em Nutrição Estética e Saúde da Mulher, é a criadora do Método Reset. Além disso, desde os 21 anos é empreendedora e fundadora de uma federação esportiva. Diariamente, Vanessa compartilha em suas redes sociais estratégias, receitas e seu estilo de vida, inspirando mais de 80k mulheres a alcançarem a felicidade e recuperarem o controle de suas vidas.

