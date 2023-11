Endrick convocado pra seleção de Diniz

Endrick a novidade- O técnico Fernando Diniz, recém-campeão da Libertadores

com o Fluminense, convocou na tarde de nesta segunda-feira (6) a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, marcados para a data Fifa deste mês pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

A LISTA

– Goleiros: Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) e Lucas Perri (Botafogo)

– Laterais: Emerson Royal (Tottenham), Renan Lodi (Olympique de Marselha) e Carlos Augusto (Inter de Milão)

– Zagueiros: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense) e Bremer (Juventus)

– Volantes: Bruno Guimarães (Newcastle), André (Fluminense), Douglas Luiz (Aston Villa) e Joelinton (Newcastle)

– Meias: Rodrygo (Real Madrid) e Raphael Veiga (Palmeiras)

– Atacantes: Endrick (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Gabriel Jesus (Arsenal), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Vini Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) e Gabriel Martinelli (Arsenal)

AS NOVIDADES

O técnico Fernando Diniz convocou cinco jogadores pela primeira vez: Douglas Luiz, Pepê, João Pedro, Endrick e Paulinho. A lista teve as ausências principais de Casemiro, lesionado, e Neymar, que rompeu ligamento cruzado do joelho contra o Uruguai. Pepê vem jogando como lateral-direito no Porto e deve ocupar a função que só tem Emerson Royal de origem.

OS JOGOS

O Brasil enfrenta Colômbia e Argentina nesta data Fifa. O primeiro duelo é fora de casa contra os colombianos no dia 16. O clássico contra a Argentina está marcado para o dia 21, terça-feira, no Maracanã.

