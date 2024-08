100 Milhas Piracicaba consagra Dito Giannetti

Após três dias intensos de treinos e corridas, a 35ª edição das 100 Milhas Piracicaba confirmou a condição de uma das principais e mais longevas provas do automobilismo brasileiro ao reunir carros em pilotos em de várias categorias diferentes para um fim de semana de muita velocidade no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo).

As provas foram realizadas no sábado e domingo, dias 17 e 18, mas os treinos tiveram início ainda na sexta-feira (16) e as competições aconteceram nas categorias Tubular e Turismo, Fuscas e Fórmulas 1600 e Evolution.

Na prova principal, com 30 pilotos inscritos, distribuídos por 15 carros e gaiolas tubulares, o lendário Dito Giannetti, que dividiu a pilotagem com da gaiola com seu filho Felipe, desfilou na liderança por quase toda a corrida para vencer pela décima vez e consagrar seus 60 anos de automobilismo e 35 frente ao ECPA.

“Ganhar não é o principal. Vale participar desse encontro de carros e pilotos para uma prova que é festiva. O automobilismo é minha vida, o ECPA é como um lar e as 100 Milhas é a extensão de minha família porque aqui é como uma reunião de amigos que vem a minha casa prestigiar o esporte e isso vale muito. Estou muito contente por chegar aos 35 anos da 100 Milhas Piracicaba”, disse Dito Giannetti exibindo o troféu.

A prova

Com carros e gaiolas formando um único grid, a prova principal foi bastante movimenta com bastante variações durante a corrida, muitas ultrapassagens e troca de posições constantes, totalizando quase duas horas para completar as 100 Milhas Piracicaba, que teve como preliminares corridas da categoria Fuscas e de Fórmula 1600 e Evolution.

Os carros de Turismo se dividiram em 1.6 e 1.4. Na Turismo 1.6, a vitória foi do trio formado por Eder Roberto de Carlos, Rodrigo Nevoa e Luis Picollo. Outro trio venceu na Turismo 1.4, formado por Marcelo Camacho, Renato Rattes e Luis Picollo, novamente, pois se dividiu entre dois carros.

Preliminares

A Fórmula Evo disputou duas baterias, mas a categoria soma os resultados para indicar o vencedor, que foi para Saulo Soares e recebeu o troféu Maks Weiser, em homenagem ao veterano piloto piracicabano que faleceu neste ano.

Já a Fórmula 1600 disputou duas baterias, ambas com a vitória de Juliano Gandelim (Juka Motors). Nessa categoria, as provas valeram pela 3ª etapa da temporada 2024 da Copa ECPA.

Já para os saudosistas, os carros da Copa Fusca GT-Oil deram um verdadeiro show na pista, com altas velocidades e muita perícia os fuscas abrilhantaram a tarde e foram a última categoria a entrar a correr pelo autódromo antes da prova principal.

Ingresso solidário

Realizado pelo ECPA, o evento foi apoiado pela RITEC, Pintado na Brasa e Prefeitura de Piracicaba através da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) e teve atividades variadas, como uma feira das mulheres empreendedoras. Como não cobrou ingresso, a 100 Milhas Piracicaba angariou alimentos que doados ao Fundo Social de Solidariedade (Fussp) do município.

Resultado completo da 35ª 100 Milhas Piracicaba

Tubular

1ª Dito / Felipe Giannetti

2ª Roberto Correa/ Douglas Correa

Turismo 1.6

1ª Eder Roberto de Carlos/Rodrigo Nevoa/Luis Picollo

2ª Rafael/Eder Rubens

3ª Anderson R/Angelo H

4ª Fernando/Will/Rodolfo

5ª Danilo/Dante Jr./Denis

Turismo 1.4

1ª Renato Rattes/Marcelo Camacho/ Luis Picollo

2ª Fernando M/João M

Copa Fusca GT-Oil

1ª bateria – Super

1) Paulo Zamana/André Zamana

2) Felipe Martins

3) Heitor Luciano Filho

2ª bateria – Super

1) Heitor Luciano Filho

2) Felipe Martins

3) Rogério de Souza

1ª bateria – Light

1) Jonatas Vieira

2) Thiago Caires

3) Sergio Leite

2ª bateria – Light

1) Jonatas Vieira

2) Bruno Priori

3) Sergio Leite

Fórmula 1.600

1ª bateria

1) Juca Gandelim

2) Gustavo Palermo

3) Daniel José Rienda

4) Marcos G. Fortuna

5) Raphael P. Zulini

2ª bateria

1) Juca Gandelim

2) Gustavo Palermo

3) Daniel José Rienda

4) Marcos G. Fortuna

5) Vyctor A. Sgarbi

Fórmula Evo

1) Saulo Soares

2) André Suenaga

3) Marcelo Pereira

4) Rodrigo Rosset

5) Martin Salvati

