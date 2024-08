O Instituto Ovos Brasil divulga os resultados do mais recente relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) , que destaca os cinco principais estados produtores de ovos no país. Em 2023, o Brasil produziu mais de 52,4 bilhões de unidades de ovos, consolidando sua posição como o quinto maior produtor mundial. Este marco reflete a excelência em práticas sustentáveis e sanitárias da avicultura brasileira, além do empenho contínuo do Instituto Ovos Brasil em promover o consumo saudável deste alimento.

Líderes da Produção Avícola Brasileira:

1º São Paulo: Responsável por quase 30% da produção nacional, São Paulo se destaca por sua infraestrutura avançada e inovação tecnológica, tornando-se o epicentro da produção de ovos no Brasil.

2º Minas Gerais: Com mais de 10% da produção nacional, Minas Gerais é reconhecido por sua tradição agropecuária, geografia e clima favoráveis que impulsionam a avicultura no estado.

3º Espírito Santo: Contribuindo com 9,34% da produção nacional, o Espírito Santo é um exemplo de eficiência e qualidade na prática avícola.

4º Pernambuco: Representando 7,89% da produção, Pernambuco ilustra o crescimento vigoroso da avicultura no Nordeste, impulsionado por investimentos em tecnologia e aperfeiçoamento técnico.

5º Rio Grande do Sul: Com 5,73% da produção nacional, o Rio Grande do Sul destaca-se pelo potencial do Sul no setor avícola, sublinhando a importância estratégica da região.

Edival Veras, presidente do Instituto Ovos Brasil, afirma: “O Brasil se afirma como um líder na produção de ovos, reconhecido não só pela quantidade, mas pela excelência em práticas sustentáveis e sanitárias. Esse sucesso é fruto do empenho dos produtores, da inovação tecnológica e do compromisso com a qualidade”.

Instituto Ovos Brasil: Promovendo Nutrição e Saúde

Fundado em 2007, o Instituto Ovos Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que atua na educação e esclarecimento sobre as propriedades nutricionais dos ovos. Com campanhas educativas, participação em eventos do setor, e produção de conteúdo técnico e científico, o Instituto trabalha para conscientizar a população sobre a importância dos ovos como fonte de nutrientes essenciais para uma alimentação saudável.

Lucia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, destaca a versatilidade dos ovos na culinária brasileira: “Os ovos são um ingrediente indispensável em diversas receitas nutritivas e saborosas. Uma das minhas favoritas é o “Ovos à Mineira com Toque Paulista”, que combina o melhor das tradições culinárias de Minas Gerais e São Paulo”.

Receita Destaque: Ovos à Mineira com Toque Paulista

Ingredientes:

4 ovos

1/2 xícara de leite

1/2 xícara de queijo minas fresco (ralado)

1 tomate (cortado em rodelas)

1 cebola (cortada em rodelas finas)

1 pimentão vermelho (cortado em tiras)

1/2 xícara de presunto (cortado em cubos)

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta a gosto

Salsa picada para decorar

Modo de Preparo:

Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e o pimentão, refogando até que fiquem macios. Acrescente o presunto e deixe dourar levemente. Adicione o tomate, mexendo até que ele comece a amolecer. Em um recipiente, bata os ovos com o leite, sal e pimenta. Despeje a mistura de ovos na frigideira sobre os legumes e presunto. Cozinhe, mexendo suavemente, até que os ovos estejam cremosos. Adicione o queijo minas fresco ralado, mexendo para incorporar. Sirva imediatamente, decorando com salsa picada.

Essa receita única combina o melhor das tradições mineiras e paulistas, proporcionando uma explosão de sabores locais em cada garfada. Uma homenagem à diversidade culinária do Brasil, os “Ovos à Mineira com Toque Paulista” são uma opção deliciosa para celebrar a riqueza da produção avícola nacional.

