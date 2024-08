Games com controle: Aliando diversão e desenvolvimento infantil

Brincar é uma etapa natural e importante na vida de qualquer criança. Uma fonte de alegria e diversão, mas que também é capaz de trabalhar algumas potencialidades e habilidades que vão ajudar os pequenos a explorar o mundo de forma mais criativa, ágil e assertiva.

Neste contexto, é importante que as brincadeiras e os games proporcionem uma série de situações que envolvam coordenação motora, desafios mentais e corporais, e também o raciocínio lógico.

Uma boa opção e que favorece o desenvolvimento cognitivo e social da criança, são os games que utilizam controles, os famosos joystick. A maioria deles exige movimentos precisos, agilidade e atenção necessária para controlar o game.

Pesquisas realizadas pela Universidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, mostraram que quem participou de games interativos com uso de joystick desenvolveu habilidades motoras melhores e que o córtex cerebral é mais espesso no local relacionado a essa função, o que comprova os seus benefícios.

Mais um ponto positivo deste tipo de game é o desenvolvimento do raciocínio lógico. A vontade de vencer faz com que a criança analise o cenário e encontre a melhor estratégia para conquistar o objetivo.

Diversão dentro e fora de casa

Esse tipo de game que utiliza joystick vem aliado a outro benefício. A criança pode brincar dentro e fora de casa. Hoje o mercado oferece uma infinidade de opções que vão desde o videogame cada vez mais moderno, e que a maioria acaba adquirindo para ter em casa, quanto os equipamentos de games e captura de pelúcias que eram febre nas décadas de 80 a 90 e que só estavam disponíveis em espaços especializados.

Uma das brincadeiras que traz essa nostalgia dos games antigos é produzida pela BR Machine, líder nacional no segmento de gruas de pelúcia. Com a ajuda de um controle joystick, a criança também é desafiada a conseguir capturar uma pelúcia com a garra e fazer com que ela caia no dispenser liberando os prêmios. Uma verdadeira diversão para os pequenos.

A brincadeira premia aqueles que têm maior habilidade e melhor estratégia em controlar a garra e capturar as pelúcias. Inexistindo questões como sorte ou azar ou ainda algum tipo de funcionamento aleatório.

