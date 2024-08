Prefeitura e Conselho da Mulher promovem roda de conversa sobre o ‘Agosto Lilás’ nesta 3ª-feira, no Fundo Social

Acontece nesta terça-feira, dia 20/08, mais uma roda de conversa sobre o “Agosto Lilás”, mês voltado à conscientização e combate à violência doméstica contra a mulher. O encontro promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Conselho Municipal, tem o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a gravidade da violência contra a mulher, oferecendo informações essenciais para que todos possam identificar, prevenir e combater esse tipo de violência, além de promover a importância do respeito e da igualdade de gênero.

O evento acontecerá no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, a partir das 9h30, com participação livre. Haverá uma apresentação da Associação Defensora dos Direitos dos Deficientes e da Mulher – Projeto SOS Mulher, dirigida por Linda Sá.

Também serão explanados os procedimentos para atendimento inicial de vítimas de violência, realizado por profissionais da Saúde e da Assistência Social Municipal, e também uma exposição sobre a Lei Maria da Penha, pela advogada Iracema Leal, que irá discutir com os presentes como a lei protege e ampara as mulheres, além de todos os direitos garantidos por lei.

Para a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, “através do ‘Agosto Lilás’, reafirmamos nosso compromisso em proteger e valorizar as mulheres, promovendo um ambiente de respeito e solidariedade onde nenhuma mulher precise viver com medo”, relata.

O “Agosto Lilás” é uma campanha nacional que visa conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher e incentivar a luta pela proteção de seus direitos. Instituída em referência à Lei Maria da Penha, que completa 18 anos em 2024, a campanha acontece ao longo de todo o mês de agosto com ações educativas, debates, palestras e mobilizações em todo o Brasil.

O objetivo do “Agosto Lilás” é dar visibilidade ao problema da violência de gênero, alertando sobre a importância de prevenir e combater todas as formas de agressão contra as mulheres, sejam elas físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais ou morais. A campanha também busca informar sobre os recursos disponíveis para a denúncia e o apoio às vítimas, como a Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) e as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs).

O movimento tem como propósito principal sensibilizar a sociedade para a gravidade da violência contra a mulher e promover mudanças culturais e sociais que possam erradicar esse tipo de violência, fortalecendo as políticas públicas de proteção e empoderamento feminino.

