Mais de 180 automóveis são roubados ou furtados por dia no Estado de São Paulo

O Estado de São Paulo registrou 17.536 furtos e 4.437 roubos de automóveis, entre janeiro e abril deste ano. São em média 183 ocorrências por dia. Um número 9,2% menor do que o registrado no mesmo período de 2023, mas ainda muito elevado. Os dados estão no Boletim Tracker-Fecap, que acaba de ser divulgado. A queda nos furtos foi pequena, de 0,8%. Já os roubos, caíram 32%.

Ocorrências roubo e furto de automóveis – Estado de São Paulo Mês 2023 2024 Variação Furto Roubo Total Geral Furto Roubo Total Geral janeiro 4568 1755 6323 4427 1088 5515 -12,8% fevereiro 3941 1541 5482 4176 1078 5254 -4,2% março 4928 1746 6674 4441 1149 5590 -16,2% abril 4237 1482 5719 4492 1122 5614 -1,8% Total geral 17674 6524 24198 17536 4437 21973 -9,2% Fonte: Boletim Tracker/Fecap

“A redução é resultado de diversos fatores, como implementação de tecnologia avançada de vigilância e monitoramento; mudanças nos comportamentos sociais e econômicos da população, especialmente influenciada pela pandemia de COVID-19; e melhoria da estratégia da segurança pública”, analisa o coordenador do Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Erivaldo Costa Vieira.

O coordenador do Comando de Operações do Grupo Tracker, Vitor Corrêa, explica que “a criminalidade é dinâmica e frequentemente adapta suas práticas para escapar das medidas de segurança implementadas pelas autoridades e pelas empresas de rastreamento e monitoramento”. E destaca a importância das tecnologias para que este cenário de queda prevaleça. “Estamos em constante atualização e quanto maior a precisão dos equipamentos instalados nos veículos, maior o sucesso das recuperações e menor o êxito dos criminosos, que se veem obrigados a mudar de método e até de alvo. Temos um papel social enorme”, acrescenta o especialista.

Automóveis anos 2019, 2018 e 2017 são os mais visados

O Boletim Tracker/Fecap analisou os anos dos automóveis mais roubados e furtados. Tanto em 2023 quanto em 2024, os modelos de 2019, 2018 e 2017 lideram a lista. Mas há uma tendência de alta nas ocorrências envolvendo os modelos mais novos (2023, 2022 e 2021).

Ocorrências por ano de fabricação – 2023 (top 10) Ocorrências por ano de fabricação – 2024 (top 10) 2019 5.830 ocorrências 2019 1.621 ocorrências 2018 5.266 ocorrências 2018 1.527 ocorrências 2017 4.799 ocorrências 2017 1.407 ocorrências 2016 4.240 ocorrências 2013 1.275 ocorrências 2015 4.174 ocorrências 2021 1.246 ocorrências 2014 3.845 ocorrências 2023 1.175 ocorrências 2013 3.757 ocorrências 2014 1.163 ocorrências 2012 3.588 ocorrências 2022 1.135 ocorrências 2011 3.455 ocorrências 2020 1.017 ocorrências 2010 3.425 ocorrências 2015 990 ocorrências

“Essas informações são valiosas. É recomendável que proprietários de veículos mais novos invistam em tecnologias de segurança adicionais, como rastreadores e sistemas de alarme avançados”, alerta o especialista da FECAP.

Modelos mais roubados e furtados em 2024

Automóveis por Marca Furto Roubo Total Geral GM/CORSA WIND 396 12 408 FIAT/MOBI LIKE 285 74 359 HYUNDAI/HB20 1.0M COMFORT 275 30 305 FIAT/ARGO DRIVE 1.0 244 35 279 CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT 195 28 223 VW/GOL 1.0 119 33 152 FORD/KA SE 1.0 HA B 118 26 144 RENAULT/KWID ZEN 2 113 23 136 FIAT/UNO VIVACE 1.0 115 15 130 CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE 97 25 122 FIAT/ARGO TREKKING 1.3 119 119 FIAT 114 4 118 VW/GOL SPECIAL 114 2 116 FIAT/UNO ELETRONIC 115 115 JEEP/RENEGADE 1.8 AT 88 25 113 FIAT/ARGO 1.0 84 25 109 FIAT/STRADA VOLCANO 13CD 103 4 107 VW/KOMBI 100 7 107 GM/CORSA SUPER 104 3 107 CHEVROLET/ONIX 1.4AT LTZ 100 6 106 I/HYUNDAI I30 2.0 100 5 105 FORD/KA SE 1.0 HA C 79 22 101 HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 M 86 14 100 I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 96 2 98 HYUNDAI/HB20 10M COMFORT 38 60 98 JEEP/RENEGADE LNGTD AT 77 20 97 VW/GOL 1.0L MC4 87 7 94 FORD/KA SE 1.0 HÁ 76 16 92 RENAULT/KWID ZEN 10MT 59 31 90 HYUNDAI/HB20 10M SENSE 55 34 89 Total Geral 3751 588 4339

“Os modelos mais visados foram principalmente carros populares e de ampla circulação. Mas chama a atenção alguns utilitários e SUVs na lista, como o JEEP/RENEGADE 1.8 AT e o FIAT/STRADA VOLCANO 13CD. Os criminosos estão diversificando suas preferências”, salienta Vitor Corrêa.

O Boletim Tracker/Fecap revela o comportamento dos criminosos por cidade:

TOP 20 Cidades – Roubo e Furto autos 2024 Furto Roubo Total Geral SÃO PAULO 8531 1775 10306 GUARULHOS 810 265 1075 SANTO ANDRE 909 154 1063 CAMPINAS 759 183 942 SÃO BERNARDO DO CAMPO 466 173 639 OSASCO 470 59 529 MAUA 359 102 461 SUZANO 244 99 343 RIBEIRAO PRETO 298 23 321 ITAQUAQUECETUBA 171 143 314 AMERICANA 201 12 213 DIADEMA 141 66 207 SOROCABA 150 50 200 MOGI DAS CRUZES 147 35 182 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 165 14 179 SUMARE 100 45 145 PIRACICABA 127 14 141 CARAPICUIBA 119 17 136 COTIA 85 47 132 HORTOLANDIA 91 40 131 Total Geral 14342 3316 17659

O coordenador da Fecap analisou o comportamento dos bandidos nos últimos dois anos. “As cidades de Guarulhos, Santo André e Campinas mostraram reduções significativas de eventos de roubos e furtos. Guarulhos passou de 3.702 casos em 2022 para 2.909 em 2023, enquanto Santo André viu uma diminuição de 5.026 para 3.700, no mesmo período. Campinas registrou 3.337 ocorrências em 2022 e 3.060, em 2023. A cidade de Osasco, conhecida por seus desafios em segurança pública, apresentou uma melhora notável, com uma redução de 2.213 casos em 2022 para 1.937, em 2023”, conta Erivaldo Costa Vieira.

Também foram listados os locais mais propícios aos roubos e furtos:

Local de Ocorrência janeiro-abril 2024 Rótulos de Linha Furto Roubo Total Geral Via Pública 15477 3647 19124 Estacionamento/Garagem 864 102 966 Residência 327 257 584 Comércio e Serviços 266 111 377 Unidade Rural 32 126 158 Centro Comercial/Empresarial 75 24 99 Condomínio Residencial 46 21 67 Rodovia/Estrada 3 51 54 Lazer e Recreação 27 11 38 Area não Ocupada 27 9 36 Shopping Center 28 2 30 Saúde 22 1 23 Restaurante e Afins 10 12 22 Escritório 9 4 13 Hospedagem 11 11 Repartição Pública 7 3 10 Condomínio Comercial 3 6 9 Serviços e Bens Públicos 2 7 9 Estabelecimento Industrial 4 3 7 Estabelecimento de Ensino 7 7 Terminal/Estação 5 1 6 Favela 3 3 Templo e Afins 3 3 Local Clandestino/Ilegal 1 1 2 Internet 1 1 Total Geral 17259 4399 21659

Cidade de São Paulo preocupa

Nos primeiros quatro meses do ano, São Paulo registrou 10.306 ocorrências de roubos e furtos de automóveis, uma leve redução de 1,8% em relação ao mesmo período de 2023. Os roubos caíram para 1.775 casos, redução de 32,6%, mas os furtos aumentaram em 8,5%, totalizando 8.531 ocorrências.

Roubos e Furtos Capital – 2024 Furto Roubo Total Geral Janeiro 2019 446 2465 Fevereiro 2047 451 2498 Março 2154 456 2610 Abril 2311 422 2733 Total Geral 8531 1775 10306

Roubos e Furtos Capital – 2023 Furto Roubo Total Geral Janeiro 2012 690 2702 Fevereiro 1759 586 2345 Março 2180 717 2897 Abril 1912 640 2552 Total Geral 7863 2633 10496

10 bairros são responsáveis por 22% de todas as ocorrências de roubo e furto da capital. O bairro do Ipiranga lidera com 309 ocorrências, seguido por Itaquera com 276 e Tatuapé com 274. “Comparado aos dados anuais de 2023 e 2022, há uma estabilização no número de furtos e uma leve variação nos roubos. Mas estes três bairros mostram consistentemente altos números de ocorrências, indicando que essas áreas são particularmente vulneráveis a esses crimes”, concluiu Erivaldo Costa Vieira.

Janeiro a Abril 2024 Bairros Furto Roubo Total Geral IPIRANGA 277 32 309 ITAQUERA 251 25 276 TATUAPE 260 14 274 VILA MATILDE 237 22 259 PENHA 199 7 206 SAO LUCAS 170 35 205 SAPOPEMBA 158 29 187 VILA PRUDENTE 166 19 185 VILA MARIANA 166 14 180 SAO MATEUS 131 48 179 Total Geral 2015 245 2260

