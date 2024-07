Novo Momento participa de programa para jornalistas na Rússia

A jornalista Aline Basanella, do Portal Novo Momento, participou, na última semana, de um programa para jornalistas em Moscou, na Rússia, que contou com mais de 40 profissionais.

O portal foi convidado pela Agência de Notícias Sputnik para ingressar no programa “SputnikPro – New Generation”, que reúne jornalistas ao redor do mundo para participarem de diversas palestras e workshops sobre jornalismo – presente e futuro, técnicas jornalísticas e o uso da Inteligência Artificia na profissão.

Ao longo dos 7 dias do programa, Aline participou, também, de uma entrevista coletiva com Maria Vladimirovna Zakharova, diretora do Departamento de Informação e Imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa.

Já as palestras e workshops aconteceram na sede da Sputnik, agência criada em 2014 e que hoje têm escritórios nos principais países e regiões por todo o mundo, incluindo no Brasil (Rio de Janeiro), EUA (Washington), China (Pequim), França (Paris), Alemanha (Berlim), Egito (Cairo) e Reino Unido (Londres). Neste momento a Sputnik possui mais de 30 redações em línguas diferentes, incluindo em língua portuguesa, inglesa, espanhola, francesa, alemã, árabe, chinesa e outras.

“Foi uma experiência incrível. Estar em contato com grandes profissionais da área de outro país traz um crescimento profissional imenso. A Agência Sputnik tem uma estrutura impressionante e fazer parte disso é algo que vai marcar a minha jornada como jornalista. Além do aprendizado, fazer amizade com jornalistas de vários países é algo que não tem preço, estou muito realizada”, disse Aline.